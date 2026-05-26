Един от най-големите Z-канали се уплаши: Украйна се готви и може да превземе АЕЦ Запорожие

"Ситуацията в южните региони на Русия става все по-заплашителна. От началото на май Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) значително увеличиха броя на ударите с дронове срещу камиони и други МПС, превозващи различни стоки до Херсонска и Запорожка област и Крим. Съществува риск от недостиг на определени стоки на полуострова, а продажбите на горива са ограничени. Заплахата се простира отвъд нарушаването на кримския летен туристически сезон или недостига на определени продукти. Ударите срещу товарни превозвачи на полуострова пряко влияят върху бойните възможности на руската армия на южните фронтове, където ситуацията вече е несигурна". Това пише популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Той е категоричен - украинците вече частично парализираха логистиката от Южна Русия по сухопътния коридор до Крим.

At night, Ukrainian drones gave Russians no rest on the roads in the occupied territories.

Каналът директно казва, че в Ореховското направление "Степногорск и Плавни са почти загубени, заедно с почти всички териториални придобивки, постигнати от руските въоръжени сили по време на настъплението, започнало в началото на 2025 г. Съществува риск врагът не само да възстанови статуквото, но и да започне настъпление по линията Каменско-Щербаки". И се опасява, че заради увеличената активност на удари с дронове и обстрели специално на Енергодар и района, Украйна може да подготвя ако не атака за връщане на АЕЦ Запорожие, то поне "диверсионна операция" през бившия Каховски язовир.

"Загубата на Запорожката атомна електроцентрала не може да бъде толерирана - изтласкването дори на малки вражески сили оттам ще бъде изключително трудна задача. Освен това руските въоръжени сили ще бъдат силно ограничени, тъй като Запорожката атомна електроцентрала не е цел за въздушни удари", предупреди "Рибар". И уточнява - ако това се случи, руската армия ще трябва да разположи подкрепления по маршрута до Василевка, пътищата до която вече са под чести вражески атаки. В най-лошия случай стабилизирането на ситуацията ще изисква разполагането на допълнителни сили по маршрути като Токмак и по-отдалечените Бердянск и Мариупол. Дори доставката на цивилни товари по тези маршрути вече е сериозно нарушена.

"Засега пътуването по пътища близо до фронта (вече няма тил) ще бъде истинска лотария. И колкото по-скоро това разбиране се осъзнае, толкова по-скоро, надяваме се, ще бъдат взети подходящи организационни решения за защита на логистиката от дронове", завършва "Рибар".