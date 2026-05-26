След класирането за Европа: Христо Янев проговори за бъдещето си в ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не даде категоричен отговор относно бъдещето си начело на отбора и дали ще остане на поста и през следващия сезон. Наставникът обясни, че споразумението му с клуба е било до края на настоящата кампания, като основната поставена задача е била класиране за европейските турнири. Янев избегна конкретика за евентуално продължаване на договора, оставяйки темата отворена след края на сезона.

Мисията изпълнена, бъдещето - неясно

"Видях много хубави неща, трябва да поздравя момчетата за мача. Създадохме много ситуации. Нямахме шанс при завършващия удар. Имаше и тънки моменти, които обърнаха мача в полза на Лудогорец.

Имахме възможност да се подготвим, бяхме ги разузнали добре с тяхната тройка. След това се смениха след началото, противодействахме им добре, намирахме празните пространства. Не знам дали друг е създавал толкова положения на Лудогорец. Единствено съжалявам, че не вкарахме гол, с който да спечелим.

Още: Отнети права: Реферите на Лудогорец - ЦСКА остават извън футбола до второ нареждане

Ами това нещо трябва да го кажат анализатори, тези, които коментират, тези, които критикуват. Играем силно срещу Лудогорец, който 14 години доминираше. Успяхме да покажем различно лице на ЦСКА срещу тях.

Когато подписах, исках да направя така, че този клуб да радва тези, които го обичат и подкрепят, да сме доминиращ отбор. В мачовете с Лудогорец ни се получи, победихме ги два пъти, преодоляхме ги за Купата. Тук е мястото да благодаря на собственика и изпълнителния директор, на всички в клуба, които ме подкрепяха. Без тяхна помощ нямаше да стигнем до този обрат в първенството. Когато обединим енергията в клуба, може да се получат нещата.

Когато подписах с ЦСКА, се разбрах, че трябва да свършим зададения план. Постигнахме този успех да играем в Европа. Оттук нататък ще седнем и ще говорим за това какво е планирал клубът“, заяви Янев.

Още: Христо Янев: "За мен ЦСКА е всичко!"