Изненади в температурите? Времето утре - 27 май 2026 г.

26 май 2026, 12:41 часа
На 27 май 2026 г. ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 29° и 34°, в София – около 28°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 12°.

И по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Евгения Чаушева Редактор
