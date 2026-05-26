Най-ниска раждаемост от 275 години насам. Швеция предлага спешни мерки

Шведският премиер Улф Кристерсон превърна ин витро оплождането в ключова тема в предизборната си кампания. Причината за това е рекордно ниската раждаемост: през 2025 г. тя падна до 1,42 деца на жена - най-ниската, откакто в страната се води статистика - от средата на 18 век. В момента жените в Швеция, които искат да родят първото си дете, могат да преминат през до шест цикъла ин витро за сметка на държавата.

Разширяване на програмата

Преди това това беше ограничено до три опита. Сега правителството предлага да разшири програмата и да покрие ин витро оплождането за семейства, които искат второ или трето дете. Кристерсон заяви, че държавата трябва да помага на хората да „осъществят семейните си планове“, а не да диктува колко деца трябва да имат.

Темата предизвика противоречия. Някои критици смятат, че политиците се намесват твърде много в личния живот на гражданите. Опозицията подкрепи идеята за подпомагане на семействата, но предупреди, че подобни мерки няма да разрешат бързо демографската криза.

Експертите също се съмняват, че разширяването на държавната програма за ин витро ще увеличи значително раждаемостта. Социолозите смятат, че много млади хора отлагат раждането на деца поради промени в начина на живот: кариерата, личната свобода и самореализацията са по-важни за тях.

