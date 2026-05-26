България триумфира и в сърцето на Европа: Публиката стана на крака във Wiener Konzerthaus

На 24 май 2026 г. Моцартовата зала на Wiener Konzerthaus посрещна многобройна публика за третото издание на "Гала на българската култура и музика". Събитието премина при изключителен интерес и се превърна в истински триумф на българската култура и музика в сърцето на Европа. Сред гостите бяха посланици, представители на австрийския и българския бизнес, изявени артисти от Австрия, общественици, културни дейци и приятели на България. В публиката се чуваше както българска, така и немска реч - красноречиво доказателство за международния интерес към събитието и за силата на културния диалог между България и Австрия.

Една от големите сензации на вечерта беше Симфониета Враца под диригентството на Христо Павлов. Виртуозните музиканти впечатлиха със своята прецизност, енергия и вдъхновение, а маестро Павлов получи специални поздравления от представители на музикалните среди във Виена. След концерта именно изпълнението на оркестъра беше сред най-коментираните теми както от публиката, така и от професионалните среди, а мнозина определиха Симфониета Враца като едно от най-приятните открития на вечерта.

Фотограф: Katharina Schiffl

Безспорната звезда на вечерта беше пианистката Донка Ангъчева - артистичен директор, вдъхновител и сърце на проекта. Именно тя стои зад блестящо подбраната програма, която обедини класика, джаз, оперно изкуство и съвременни музикални послания в едно завладяващо музикално преживяване. На сцената Донка Ангъчева впечатли с виртуозност, артистична свобода и силно емоционално присъствие, заслужили бурните аплодисменти на публиката.

Началото постави JP3 - Живко Петров Трио, които внесоха много класа, стил и характер с изпълненията си, сред които и емблематичната композиция "Café Hawelka Vienna", посветена на легендарното виенско кафене. Орлин Павлов и Сандра Пирес предизвикаха истински фурор с емоционалните си дуети на български и английски език и заслужиха едни от най-бурните аплодисменти на вечерта.

Лидия Байч впечатли с аристократична елегантност и безупречен цигулков звук, а Илдико Раймонди отново доказа защо е сред най-обичаните оперни имена на Австрия. Теодора Митева покори публиката със своята музикалност и артистичност, а младото сопрано Мадлен Чобанова бе определено от мнозина като бъдещата голяма звезда на европейската оперна сцена.

Истинска експлозия от енергия предизвикаха братята Владигерови. С произведения на Александър и Панчо Владигеров те нагорещиха залата и доказаха защо са сред най-ярките посланици на българската музика по света.

Финалът на вечерта се превърна в емоционален връх. Цялата зала се изправи на крака и заедно с артистите изпя химна на българската просвета и култура "Върви, народе възродени". Продължителните овации и нестихващите аплодисменти превърнаха този момент в едно от най-вълнуващите преживявания в историята на проекта.