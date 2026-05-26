ЦСКА поиска доживотно наказание: Станахме свидетели на най-бруталната грешка в историята на българския футбол!

Българският гранд ЦСКА излезе с официална позиция след фрапантната съдийска грешка от двубоя с Лудогорец, при която нито главният съдия, нито ВАР се намесиха при очевидна ситуация за дузпа и червен картон. Идан Нахмиас удари Леандро Годой с бутонките в гърдите с високо вдигнат крак в наказателното поле, а вместо да последва дузпа и червен картон за футболиста на разградчани, съдийската бригада дори не се намеси и остави играта да продължи.

Позицията на ЦСКА за ритника на Нахмиас срещу Годой

От ЦСКА не си замълчаха още след края на мача, когато спортният директор Бойко Величков избухна под емоция, че "ВАР съдиите трябва да си ударят по два шамара пред огледалото". Не закъсня и официалната позиция на клуба, в която се настоява за доживотно наказание за отговорните арбитри за грешкта. Ето и пълната позиция на ЦСКА по темата:

"Вчера станахме свидетели на една от най-бруталните, необясними и скандални грешки в българското футболно първенство. Вероятно няма да сгрешим, ако кажем – и в цялата история на българския футбол!

Неотсъдената дузпа от главния съдия Стоян Арсов в полза на ЦСКА след брутално и опасно за здравето влизане от страна на футболист на Лудогорец с бутоните в гърдите на Леандро Годой, което се случи пред очите на главния рефер и пред цяла България и бе повторено в детайли от телевизионното излъчване, е тежка присъда за нивото на българското футболно съдийство. Липсата на реакция от страна на VAR екипа в лицето на Васил Минев и Денислав Сталев пък на практика е престъпление срещу играта! Тя компрометира не само феърплея и справедливостта, но основателно повдига въпроса защо изобщо се използва системата за видеоповторения в българското първенство и чии интереси обслужва тя.

Защото още в реално време на всички на стадиона и на зрителите пред екраните им стана ясно, че това е абсолютно нарушение, при това застрашаващо здравето на футболиста на ЦСКА, заслужаващо не само отсъждане на дузпа, но и задължителен червен картон.

Вместо реакция обаче, натоварените с отговорността за коригиране на грешката на главния съдия не само се подиграха с принципите на играта, подминавайки безмълвно ситуацията, но показаха, че за тях ценности като морал, достойнство и принципност на практика не означават нищо. Жалките им опити за извинение към треньорския щаб на ЦСКА след мача само потвърждават това!

ЦСКА твърдо настоява за адекватно и сурово наказание на целия съдийски състав на двубоя с Лудогорец, което според нас значи отнемане на правата им за съдийстване в българския професионален футбол завинаги! Категорични сме, че докато подобни рефери са допускани да ръководят двубои от елитната ни дивизия, целият български футбол ще страда.

ЦСКА ще поиска и аудио записа от комуникацията в този момент между главния съдия, и съдията, отговарящ за ВАР. Смятаме, че футболната общественост в България заслужава да чуе как се взимат съдийските решенията в такива моменти! В ЦСКА вярваме, че за да има повишаване на качеството и нивото на българския футбол са нужни професионализъм и феърплей, от истинска конкуренция на терена, а не извън него! Ще изискаме и решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади, тъй като случилото се на терена в Разград подкопава устоите на играта и преминава всякакви граници.

Ние няма да замълчим и да махнем с ръка след поредната гавра с футбола и справедливостта!

ЦСКА е институция и кауза за милиони българи и няма да позволим безнаказано да се подиграват с любовта им."

