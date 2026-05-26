Съюзът между Загреб и Скопие се затвърждава: Хърватският премиер пристигна в Охрид (СНИМКИ)

Загреб и Скопие изглежда затвърждават своят съюз. Днес хърватският премиер Андрей Пленкович пристигна в македонския град Охрид за среща с македонския си колега. Той бе посрещнат тържествено от македонския премиер Християн Мицкоски, става ясно от пост в социалната мрежа на премиера на Северна Македония. "Днес имах честта и удоволствието да приветствам премиерът на Република Хърватия Андрей Пленкович", похвали се Мицкоски.

От поста на македонския премиер става ясно, че тази среща е потвърждение на добрите отношения и приятелство между Северна Македония и Хърватия, както и значението на взаимното сътрудничество, европейските ценности и регионалната стабилност. ОЩЕ: Хърватският президент зае страната на Скопие: Силяновска се оплаква от ЕС заради българите (СНИМКА)

Двойната игра на Хърватия

Припомняме, че хърватският президент Зоран Миланович в края на март подкрепи Северна Македония по европейския й път и прие позиция, която е в ущърб на България и която противоречи на европейската преговорна рамка.

През това време обаче се оказва, че Хърватия бави Черна гора по пътя към Европейския съюз, става ясно от материал на черногорският вестник "Победа". Оказва се, че Хърватия има резерви относно затварянето на Общата европейска външна политика и политика за сигурност. ОЩЕ: Докато защитава Северна Македония: Хърватия бави Черна гора за ЕС