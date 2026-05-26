Край на "криенето по храстите", КАТ сменя тактиката

26 май 2026, 12:49 часа 490 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Край на "криенето по храстите" - патрулите на "Пътна полиция" ще бъдат изпращани основно в участъците с най-много катастрофи. Това обяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев по време на Националното съвещание на вътрешното министерство в Пловдив. Той представи резултатите от мащабната полицейска операция, стартирала на 13 май, в рамките на която служителите на "Пътна полиция" са връчили 23 693 електронни фиша.

По криминална линия са били задържани 1086 души, а образуваните досъдебни производства са 706. Проверени са близо 5000 обекта, като при акциите са установени 723 души с наркотични вещества, както и 137 малолетни и непълнолетни. Според Кандев проблемът не може да бъде решен само от полицията и изисква действия от всички институции и от обществото. Още: Абитуриентите ги чака "честитка" от КАТ за бала за непозволени снимки

По време на операцията органите на реда са открили 533 издирвани лица и 46 автомобила, обявени за издирване. Разкрити са и 36 кражби на автомобили, както и вещи, отнети от тях.

Засилени проверки са извършени и от "Икономическа полиция". Над 5000 инспекции са направени в заложни къщи, фирми за бързи кредити и компании, организиращи хазартни игри. Проверени са общо 8155 търговски обекта, откъдето са иззети повече от 1100 литра течност без бандерол. Още: Нова измама, внимавайте: Фалшиви съобщения от КАТ крадат пари и лични данни

Полицията е проверила още 970 обекта за търговия с черни и цветни метали, както и 722 автоморги и площадки за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. Съставени са над 1000 протокола, задържани са около 800 души, а новообразуваните досъдебни производства са 454.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
