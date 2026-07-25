Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Напрежението в Близкия изток расте: Иран атакува с ракети Бахрейн (ВИДЕО)

25 юли 2026, 1:05 часа 490 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Напрежението в Близкия изток расте: Иран атакува с ракети Бахрейн (ВИДЕО)

Сирени отекнаха в Бахрейн, съобщи бахрейнското министерство на вътрешните работи, цитирано от световните агенции. Съобщава се, че Иран атакува страната с ракети. За момента очевидци предават, че има ударен обект, но за момента няма официално потвърждение за това. 

В последните дни държавата от Залива редовно става мишена на ирански обстрел. След отекването на сирените гражданите на Бахрейн бяха призовани да се укрият в най-близкото сигурно място и да запазят спокойствие.

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Бахрейн атака война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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