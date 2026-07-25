Напрежението в Близкия изток расте: Иран атакува с ракети Бахрейн (ВИДЕО)

Сирени отекнаха в Бахрейн, съобщи бахрейнското министерство на вътрешните работи, цитирано от световните агенции. Съобщава се, че Иран атакува страната с ракети. За момента очевидци предават, че има ударен обект, но за момента няма официално потвърждение за това.

Iranian missile strike hits Bahrain. pic.twitter.com/NUrRwxLzbE — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

В последните дни държавата от Залива редовно става мишена на ирански обстрел. След отекването на сирените гражданите на Бахрейн бяха призовани да се укрият в най-близкото сигурно място и да запазят спокойствие.