Започва тегленето на огромен дълг за заобикаляне на Ормузкия проток

Войната на САЩ и Израел срещу Иран дотолкова промени световната търговия заради ефективното затваряне на Ормузкия проток и дотолкова пося несигурност, че вече напредват планове за заобикалянето на ключовия морски маршрут. Преди началото на конфликта на 28 февруари тази година през този път преминаваха около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ - нещо, което рязко се промени след това и удари по джоба на всеки нормален човек.

4 държави от Персийския залив теглят милиарди за нова инфраструктура

Сега финансовите пазари се подготвят за нова вълна от държавни заеми от страните от Персийския залив. Причината - износителите на енергийни ресурси се надпреварват да изграждат скъпоструващи транзитни алтернативи на Ормузкия проток. След като конфликтът с Иран вече навлиза в шестия си месец, правителствата на Саудитска Арабия, Кувейт, ОАЕ и Катар насочват милиарди към инфраструктура, защитена от удари, съобщава Bloomberg.

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Планираните инициативи обхващат разширяване на дълбоководните пристанища по крайбрежието на Червено море и Оманския залив, възстановяване на стари тръбопроводи и разширяване на мрежите от магистрали в пустинята.

Финансовият мащаб на тези проекти кара мениджърите по дългове в целия регион да влязат в преки преговори с международни банки. Емитирането на облигации от държавни субекти от Персийския залив вече е достигнало рекордните 112 милиарда долара през тази година, гласят цитираните данни.

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"Нулева зависимост от Ормуз"

Регионалните власти открито заявиха намерението си да намалят зависимостта от основния морски проход.

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Министърът на външната търговия на Обединените арабски емирства (ОАЕ) отбеляза, че предстоящите пристанищни и тръбопроводни съоръжения имат за цел да постигнат „нулева зависимост от Ормуз“.

Междувременно Саудитска Арабия работи по възстановяването на неактивен тръбопровод, водещ до пристанището Янбу на Червено море, докато логистичният доставчик DP World изгражда два дълбоководни терминала, насочени към търговията с Азия.

Търговските фирми също увеличават зависимостта си от сухопътния транспорт през пустинните коридори.

Търсене и предлагане

Въпреки ескалиращите регионални конфликти световните пазари проявиха силен интерес към емисиите на дългови ценни книжа от страните от Персийския залив.

Сергей Стриго, ръководител на отдела за фиксирани доходи на развиващите се пазари в Amundi SA, отбелязва: „Ясно наблюдаваме интерес към диверсификация, избягваща използването на Ормузкия проток".

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Кувейт демонстрира тази пазарна устойчивост през седмицата, като си осигури 6 милиарда долара от продажба на облигации, за които заявките надхвърлиха предлагането повече от два пъти - въпреки ежедневните ракетни удари и парализирания износ на суров петрол.

Подобни емисии от Саудитска Арабия, Абу Даби (ОАЕ), Катар и Бахрейн също привлякоха силно участие на инвеститорите.

Големите капиталови резерви продължават да подкрепят кредитните профили на държавите в региона. Стриго подчерта, че „има много значителни валутни резерви, които подкрепят финансовата стабилност на тези страни от Персийския залив“, което успокоява купувачите на ценни книжа с фиксирана доходност.

Въпреки това перспективата за продължително емитиране на дълг оказва натиск върху премиите за държавен риск. Спредовете на облигациите на Абу Даби с падеж през 2054 г. спрямо американските държавни облигации се разшириха до около 82 базисни пункта спрямо 53 базисни пункта през януари, което отразява както по-широките рискове от конфликти, така и очакваното предлагане на облигации.

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За да смекчат тези рискове, някои портфейлни мениджъри използват суапове за кредитно неизпълнение.

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Уязвимостите

Инвеститорите в ценни книжа с фиксирана доходност все по-често правят разграничение между страните от Персийския залив въз основа на тяхното географско положение и способността им да създадат сухопътни алтернативни маршрути.

Държави като Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Оман разполагат с пряк достъп до крайбрежието извън Ормузкия проток, което им осигурява структурно предимство пред географски ограничени съседи като Кувейт, Бахрейн и Катар.

Развитието на алтернативни маршрути обаче не елиминира напълно излагането на военни заплахи. Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути предприеха тази седмица атаки срещу саудитски петролни танкери, пътуващи по обходния маршрут през Червено море, което подчертава постоянната заплаха за морската търговия. Хутите обявиха "морска блокада" срещу "врага" Саудитска Арабия, а по-рано вече имаше намеци, че може да блокират и друг ключов проток в региона - Баб ел-Мандеб, който е входът към Червено море.

Оценявайки динамиката на регионалните дългови пазари, търговецът с кредити от Caventor Capital Ахмед Наби отбелязва, цитиран от Bloomberg: „Очаквам повече емисии на държавни облигации и разширяване на спредовете, но също така предвиждам, че Баб ел-Мандеб ще се превърне в следващия критичен пункт, ако ситуацията ескалира".

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