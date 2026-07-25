Рискът Иран да ни удари е нулев: Говори бивш председател на Комисията по отбрана

„С едно съм съгласен – кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Рискът е нулев.“ Това каза по бТВ депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш предсесател на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев. Без да даде подробности, той коментира доклада на службите, с който депутатите са се запонали. Според него реалните опасности са други: “Рискът е от инцидент. Рискът е от хора, които използват дронове. Украйна показа достатъчно ясно, че не е необходима балистична ракета, изстреляна от Иран. Достатъчен е един недобронамерен човек с дрон.“ Гаджев настоява да има отговор на въпроси като: “Има ли разположени антидрон системи? Ще бъдат ли разположени? Как ще се охранява мястото, където ще се разтоварва горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да могат не само гражданите в Ямбол, но и всички в България да бъдат спокойни.“ Още: Парламентът одобри разполагането на американски самолети в "Безмер"

Има риск от инцидент, или от човек

“По-скоро рискът от инцидент или от човек, който просто реши да използва дрон, е много по-висок, отколкото рискът от ракета от Иран. От ракета от Иран рискът е практически нулев.“ По повод изявленията на ирански представители, че страните, подкрепили действията на САЩ, могат да бъдат разглеждани като легитимни цели, Христо Гаджев заяви:

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“Това са нормални заплахи, които иранската държава отправя към всички държави, които официално подпомагат американските действия. Същите заплахи бяха отправени към Румъния, след като през март прие подобно решение. Същите заплахи бяха отправени и към Великобритания. Предполагам, че сме в този списък. Според мен вероятността за балистичен удар от страна на Иран към България е нулева. Най-малкото защото ракетите трябва първо да преминат през Турция, където има противовъздушна отбрана, след това има разгърната противовъздушна отбрана и в Средиземно море. Последните месеци показаха ефективността на тези системи.“ Още: "Ставаме потенциална мишена": Хората в Безмер притеснени, властта обяви, че САЩ са ни обещали сигурност

“Надявам се да сме получили нещо реално за България“

Според депутата България е трябвало да поиска конкретни ползи в замяна на оказаната подкрепа. “Логично е, когато даваме такава голяма подкрепа, да поискаме нещо в замяна. Няколко пъти задавахме този въпрос – поискали ли сме нещо, какво сме договорили. Чухме за визите, но разбрахме, че визите остават. Значи явно не е това.“ Той допълни: “Надявам се цялото това усилие във външната политика през последната седмица да не е просто заради нечия визита, а да сме получили нещо реално за България.“ За пример той даде Румъния. “Румънците, когато взеха решението през март, в прав текст казаха, че искат постоянно разполагане на 1700 американски военнослужещи. Те заявиха какво искат за своята държава. Ако някой ми каже какво точно е поискала българската държава – аз не знам.“ Още: САЩ обещаха, че ще защитят България от Иран