Кабинетът "Радев":

"Госпожо президент, не се отказвайте": Илияна Йотова обяви, че ще участва в изборите наесен

24 юли 2026, 22:00 часа 1042 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Госпожо президент, не се отказвайте": Илияна Йотова обяви, че ще участва в изборите наесен

„Ще се кандидатирам за президент“. Това призна президентът Илияна Йотова в студиото на „Панорама“ по БНТ. „За мен ще бъде важна подкрепата на различни хора, не само хора, които са известни в страната, а на онова мнозинство на българските граждани, които всеки ден ме срещат в магазина и ми казват „Госпожо президент, не се отказвайте““, обясни Йотова. Тя не разкри името на кандидата си за вицепрезидент.

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„България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близкия изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила“. Така Илияна Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база „Безмер“.

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„Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение. Това е отговорност. Смятам, че това е отговорност към нас, българските избиратели. Съжалявам за тези, които не им стигна, може би, мъжество или прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването и да не изразят по този начин своята позиция“, обясни тя.

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По повод искането за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) държавният глава обясни: „Много внимателно изчетох писмото на госпожа Надежда Йорданова. Запознах се с нейните аргументи, с нейните очаквания и както и с предложенията за КСНС, които направиха от политическа партия ГЕРБ. Аз съм диалогичен човек. Но в този момент ще свикам Консултативния съвет при две хипотези. Първата е, следим много внимателно, буквално ежечасно, дори малко преди да вляза в това студио, ситуацията в Близки изток. Ако в следващите дни се разширява конфликта, ако има непосредствена опасност за България, както и за целият този регион, ако този конфликт и новата му фаза продължат достатъчно дълго и България ще бъде, както много други страни, с тежки последствия, ако щете даже за цени, за горива, миграционни процеси, да, това си заслужава наистина един добре подготвен Консултативен съвет, в който да се съберат всички“.

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Илияна Йотова допълни, че преди евентуално свикване на КСНС би искала да проведе разговори с парламентарните сили. „За мен Консултативният съвет е място за консенсус и място за хоризонт. А България много отдавна се нуждае от нова стратегия за сигурност. Дори тази, която имаме до този момент, тя вече е безкрайно остаряла. Толкова е динамично всичко около нас, толкова много силни са предизвикателствата. Два конфликта имаме – Близък изток и Украйна. България трябва да се позиционира изключително коректно, конкретно и което и да е правителство след това да се придържа към тази рамка, защото България трябва да бъде предвидима страна, както впрочем и по въпроса за самолетите“, каза още президентът.

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Президентски избори Илияна Йотова война Украйна война Иран американски самолети
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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