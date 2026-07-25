В опит да наруши блокадата: САЩ атакуваха търговски кораб

Търговски кораб е бил обстрелван от американските военни, след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Саудитски кораб пък е бил атакуван в Червено море. Американските сили са извели от строя танкера "Ем Ти Лавин“ в Оманския залив, за който се смятало, че превозва ирански газ, след като корабът направил поне четири опита да премине през блокадата, заявиха от американското Централно командване, цитирани от БНР. Екипажът бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Иранската агенция ФАРС съобщи, че американски удар по танкер за втечнен газ в Оманския залив е убил двама членове на екипажа и е повредил машинното отделение. Още: Напрежението в Близкия изток расте: Иран атакува с ракети Бахрейн (ВИДЕО)

Саудитският кораб е получил леки повреди по корпуса, след като е бил атакуван в Червено море. След направени проверки плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност.

Коалицията отблъсна хутите

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Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Последва реакция на йеменските бунтовници, които обвиниха кралството, че е атакувало гражданска инфраструкутра и заплашиха, че ще нанесат нови удари. Още: Започва тегленето на огромен дълг за заобикаляне на Ормузкия проток

По-рано американският президент Тръмп заплаши хутите с “мащабно военно наказание“ заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който се очаква да посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се във вторник американският президент да разговаря и с украинския си колега Володимир Зеленски. Според украински източник, Зеленски и екипът му очакват официално потвърждение от Белия дом за програмата на Тръмп. Още: Иран се похвали с вълна №27 от операция "Наср 2": Удари по бази на САЩ в Йордания и Иракски Кюрдистан, атака и срещу Бахрейн (ВИДЕО)