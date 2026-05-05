Ретрограден Плутон от 6 май: Какво очаква всяка зодия тази седмица

След интензивността на пълнолунието в Скорпион миналата седмица, Луната в Стрелец ни подтиква да се впуснем в ново пътешествие. Във вторник, 5 май, Луната в Козирог подчертава това, което сме игнорирали или избягвали. Тъй като Сатурн управлява тази лунация, можем да очакваме повече отговорности, но също така разполагаме с инструментите, необходими за успех. Плутон започва своя ретрограден ход във Водолей в сряда, носейки възможности за вътрешна трансформация.

Луната във Водолей в петък, 8 май, носи жизнена енергия, която прави връзките ни по-смислени. Това е енергизиращ период за нашите взаимоотношения, тъй като ни позволява да водим просветляващи разговори и да се изразяваме с повече увереност.

Овен

Когато Луната в Стрелец се подравни с Марс в Овен в понеделник, насочете се към по-големи неща. Възможно е да постигнете мечтите си, стига да разработите конкретен план. Ако работите върху нещо предизвикателно, очаквайте да видите някои пробиви по време на тази лунация. Луната в Козирог може да ви отведе там, където искате да стигнете, стига да останете търпеливи и фокусирани. Това не е време да се впускате в нови неща. Вместо това, разработете стратегия и отделете време за работата, която ви предстои.

Телец

С навлизането на повече планети във вашия знак, нещата започват да се усещат по-спокойни. Луната в Стрелец ви показва как да се доверявате повече на себе си. Погледнете навътре и приложете наученото по време на транзита на Уран в Телец. Луната в Козирог във вторник ви подтиква да се гордеете с работата си. С Марс и Сатурн в хлабава връзка, вие вървите с бавно темпо, но въпреки това продължавате напред, дори и да се чувствате мудно.

Близнаци

Подгответе се да видите как енергията на връзката ви се променя с Уран във вашия знак. Урокът през този период е да свалите розовите си очила. Пълнолунието миналата седмица разкри някои лъжи и нова информация. Ако има някакви конфликти във вашите партньорства, проведете трудните разговори и ги оправете. Луната във Водолей в петък носи усещане за спокойствие, тъй като се свързва с Венера във вашия знак.

Рак

Това е период за затваряне на глави. Луната в Козирог във вторник ви прави ориентирани към решения. Нищо не ви спира сега и дипломатическата ви енергия е мощна, тъй като Юпитер все още е във вашия знак. Ако нещата ви се струват стресиращи, Луната във Водолей прави тригон с Уран в Близнаци в петък, помагайки ви да подобрите рутината си, за да останете на върха на възможностите си.

Лъв

В началото на седмицата има игрива енергия, когато Луната в Стрелец се среща с Уран в Близнаци. Прекарването на време с партньора ви е плодотворно, особено по време на Луната във Водолей. Споделете чувствата си с партньора или запишете емоциите си в дневник. Ако искате да се съсредоточите върху подобряването на уменията и творческите си таланти, Луната в Козирог внушава дисциплина. Транзитът също така ви позволява да получите подкрепа от ментори, ако ги помолите за конструктивна критика.

Дева

Луната в Стрелец в началото на седмицата ви помага да вървите с по-бавно темпо и да отделите време, за да излеете любов и грижа в себе си. Въпреки че прекарването на време с приятели и семейство е подхранващо, седмицата ви показва, че е необходимо и да дадете приоритет на себе си. Докато енергията на Овен добавя елемент на отговорност и структура, тази седмица е по-скоро за забавление и оценяване на това, което ви носи щастие.

Везни

Чувствате се сякаш сте в светлината на прожекторите, като някои планети все още са в Овен, което прави емоциите ви много ясни за другите. Това е период, в който трябва да се изправите пред това, което преди сте игнорирали. Луната в Стрелец е освобождаваща и прави комуникацията ви с другите да протича с лекота. Луната във Водолей, по-късно през седмицата, ви помага да се разтоварите и съсредоточите се върху удовлетворяващи хобита.

Скорпион

След мощното пълнолуние във вашия знак, тази седмица се усеща като първата страница от нова глава. Луната в Стрелец ви напомня да се освободите от негативните мисли и да прегърнете положителните промени, които идват по пътя ви. Уран образува тригон с Луната в петък, зареждайки ви с енергия и позволявайки ви да укрепите бронята си. Луната във Водолей след това добавя подкрепа и заземяване, докато се справяте с емоциите си.

Стрелец

Връзките от миналото са свързани с темите тази седмица, докато се отдалечавате от интензивността на пълнолунието в Скорпион. Отделете малко време, за да помислите какво искате във връзките. С Луната във Водолей в петък, ще се чувствате по-свързани с целите и мечтите си. Започнете нов проект или безплатен курс, който ще ви помогне да усъвършенствате уменията си.

Козирог

Луната във вашия знак във вторник е много запомнящ се транзит. Това ви помага да бъдете по-методични след хаотичния стелиум на Овен, който донесе някои нови проблеми в живота ви. Прегледайте плана си и направете необходимите промени. Не се страхувайте да започнете отново. Луната във Водолей се подравнява с Уран в Близнаци в петък, помагайки ви да освежите рутината си и да поискате помощ, когато имате нужда от нея.

Водолей

Пригответе се да включите изцелението във вашия свят чрез изкуство. Транзитите тази седмица ви позволяват да се свържете с вашите музи. Луната в Стрелец носи вдъхновение и когато Уран в Близнаци се срещне с Луната във вашия знак в петък, е лесно да се зародят някои нови идеи. Това е динамичен период, за да се включите в творческата си енергия и да достигнете нови висоти.

Риби

Разширяването на кариерата е в мислите ви тази седмица, като Луната в Стрелец изважда наяве вашите таланти и способности. Сезонът на Телец позволява на командващите да видят какъв надежден и доверен работник сте. Ако сте в училище или се интересувате от куриране на публичния си имидж, този транзит ви издига. Разбира се, бъдете внимателни какво споделяте, тъй като всички погледи са върху вас.