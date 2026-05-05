Украйна побърка Русия: 18 региона не спаха, поразени са завод за "Искандер" и втората руска рафинерия (ВИДЕО)

Поредна бурна нощ заради украинските далекобойни дронове преживя Русия. Стигна се дотам, че дори район, в който никога досега в рамките на подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна не е имало обявена тревога заради ракетна атака, вече се стигна до обявяване на такава тревога. Това е автономният окръг Ханти-Мансийск. Отделно, потвърдено има пак поражения по обекти от руската критична инфраструктура и, разбира се, руската столица Москва беше държана на нокти - 3 свалени дрона след полунощ там, според информация в официалния канал в Телеграм на кмета Сергей Собянин и общо 15 за последните 24 часа.

Щети и поражения

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи в канала си в Телеграм, че над областта тази нощ са свалени 18 дрона, но и че е избухнал пожар "в промишлената зона на Кириши". Там се намира една от най-големите руски петролни рафинерии – КИНЕФ. Тя е втората най-голяма в Русия, с годишен капацитет на преработка от 20 млн. тона петрол, но реално 17,7 млн. тона или 6,4% от общото производство в Руската федерация. На 26 март рафинерията спря работа, след като беше ударена от украински далекобойни дронове. Сега системата FIRMS на НАСА за засичане на топлинни петна по земната повърхност сочи, че в района на рафинерията има пожари – ОЩЕ: Втората най-голяма руска рафинерия КИНЕФ е аут заради украински дронове, ударен е и авиозаводът в Смоленск (ВИДЕО)

Украйна стигна и до Чувашия. За минимум шести път тя атакува завода "ВНИИР-Прогрес", който прави антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС, руския еквивалент на GPS, чипове за руските ракети "Искандер-М" и "Калибър" и УМПК модули за умни бомби. Видеокадри, разпространявани в социалните мрежи и най-вече Телеграм, показват, че има пожари. Ударен е търговският център "МТВ Център":

Впоследствие руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи, че украинска ракета е уцелила завода "ВНИИР-Прогрес"и там има пожар. По неофициална информация става въпрос за атака с ракета "Фламинго", има дори видеокадри от Ростов, които показват летящи обекти и се счита, че това са поне 3 украински ракети "Фламинго" - Още: Дим и огън: Ситуацията след поне 2 атаки с дронове срещу руски завод за електроника за "Шахед"-и и ракети (ВИДЕО)

Russian monitoring channels reported at least 3 FP-5 Flamingo cruise missiles over Rostov region heading toward Volgograd region. A wider missile threat spread across Russia’s rear, the air alarm is sounding in Saratov region. #Russia pic.twitter.com/qllm6nBOo6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2026

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщава в официалния си канал в Телеграм за 10 свалени дрона и уверява, че няма жертви. Само че казва и, че е имало ракетна атака в село Тепли Ключи, Кашарски район - там жителите на частен дом трябвало да бъдат евакуирани. Жителите не са пострадали и са настанени при роднини. Покривът, прозорците и оградата на имота са повредени.

Footage of a Ukrainian Flamingo heavyweight cruise missile hitting a Russian target in Novocheboksarsk tonight. pic.twitter.com/BOotQjDX9J — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 4, 2026

Куп руски райони – под удар

Междувременно, чак в Ханти-Мансийск, на 2000 километра от Украйна, беше обявена ракетна тревога – потвърждение за това има в официалния канал в Телеграм на Руслан Кухарчук. Това се оказа един от поне 18 района в Русия, които обявиха тревога и опасност от ракетна атака тази нощ. 18 летища спряха работа заради това - във Волгоград, Ижевск, Казан, Нижнекамск, Нижни Новгород, Оренбург, Орск, Пенза, Перм, Псков, Самара, Саратов, Тамбов, Уляновск, Уфа, Чебоксари, Череповец и Ярославъл.

В Екатеринбург също беше обявена такава тревога - местният губернатор Денис Паслер публикува 3 съобщения за това в официалния си канал в Телеграм, включително какво да се прави при ракетна тревога, видеокадри от там:

В Ижевск, Удмутртия, не беше по-различно - и за този район местният ръководител Александър Бречалов написа в официалния си канал в Телеграм, че има опасност от ракетна атака:

В Казан, Република Татарстан, освен тревога, имаше и взривове: