Тежък инцидент в Китай: Експлозия във фабрика за фойерверки уби десетки (ВИДЕО)

05 май 2026, 6:08 часа
Най-малко 21 души загинаха, а 61 са ранени при експлозия в завод за фойерверки в китайската провинция Хунан, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии. Китайският президент Си Цзинпин призова за цялостно разследване на инцидента. Близо 500 спасители са разположени на мястото, а в опасната зона тече евакуация. Два склада за барут на територията на завода все още представляват висок риск.

Щабът на спасителните служби е определил еднокилометрова зона за първични операции и трикилометрова контролна зона.

На мястото на инцидента са разположени 20 спасителни станции. Спасители използват роботи и специализирано оборудване.

Всички пострадали са откарани в болница.

Службите за обществена сигурност предприеха стъпки за задържане на ръководителите на предприятието, което е собственик на завода.

Си разпореди на властите да засилят и наблюдението над промишлени предприятия, да подобрят управлението на обществената безопасност и да гарантират безопасността на живота и имуществото на хората.

Виолета Иванова
