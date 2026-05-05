Тежък инцидент в Китай: Експлозия във фабрика за фойерверки уби десетки (ВИДЕО)

Най-малко 21 души загинаха, а 61 са ранени при експлозия в завод за фойерверки в китайската провинция Хунан, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии. Китайският президент Си Цзинпин призова за цялостно разследване на инцидента. Близо 500 спасители са разположени на мястото, а в опасната зона тече евакуация. Два склада за барут на територията на завода все още представляват висок риск.
ОЩЕ: Мощен взрив във фабрика за фойерверки в Индия (ВИДЕО)
Scary footage coming from "the world's fireworks hub": Liuyang City, Hunan Province, where an explosion occurred on Monday afternoon at one of the fireworks factories. Three dead, 25 injured. This is not the only fireworks-related accident in the region, raising concerns among… pic.twitter.com/vHyrVXDRdV— Manya Koetse (@manyapan) May 4, 2026
Щабът на спасителните служби е определил еднокилометрова зона за първични операции и трикилометрова контролна зона.
На мястото на инцидента са разположени 20 спасителни станции. Спасители използват роботи и специализирано оборудване.
Всички пострадали са откарани в болница.
🤍🤍🤍The Heartbreaking SCENES at the explosion site of a central China’s fireworks plant https://t.co/tu9r11KuYK pic.twitter.com/uWimhDcvqh— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) May 5, 2026
Службите за обществена сигурност предприеха стъпки за задържане на ръководителите на предприятието, което е собственик на завода.
Си разпореди на властите да засилят и наблюдението над промишлени предприятия, да подобрят управлението на обществената безопасност и да гарантират безопасността на живота и имуществото на хората.