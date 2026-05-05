Засилен трафик за Гергьовден: Хиляди тръгват на път

Очаква се около 75 000 автомобила да излязат от София днес заради Гергьовден (6 май), съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Ден преди празника се прогнозира засилен трафик по основните изходи на София, като най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основният поток ще бъде към магистрала "Тракия" - около 33 000 превозни средства, по "Хемус" - около 17 000, по "Струма" - около 19 000 автомобила, а останалите по други отсечки от пътната мрежа.

Ограничения в движението

На 5 и 6 май в определени часове ще бъде ограничено движението на камионите над 12 т по "Тракия", "Струма", "Хемус" и в участък от път I-1 в област Благоевград. Днес между 15:00 и 20:00 часа ще бъде ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.

Във връзка с очаквания интензивен трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления - "Тракия", по "Хемус" - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87 км), по "Струма" и по път I-1 в отсечката от пътен възел "Симитли" (376 км) до пътен възел "Кресна" на "Струма" (402 км).

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по "Тракия", "Хемус", "Струма" и участъка от път I-1 в област Благоевград. На "Тракия" забраната не се отнася за моторни превозни средства с опасни товари (ADR) в участъка от пътен възел "Ихтиман" (34 км) до пътен възел "Вакарел" (23 км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. Преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ е без ограничения, информираха още от АПИ.