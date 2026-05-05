Ще се състои ли A to JazZ 2026? Забавено държавно финансиране поставя под въпрос тазгодишния фестивал

Фестивалът за градска култура A to JazZ планира да празнува 15 години със специална артистична селекция от знакови световни, европейски и български артисти. Сред имената са кралицата на вокалния джаз Диди Бриджуотър, носителят на "Грами" барабанист Нейт Смит, проектът, посветен на 100-годишнината от рождението на великия Майлс Дейвис – Miles Electric Band и още над 20 музикални проекта. Реализацията на тази програма обаче е под въпрос, заради забавено с близо 6 месеца финансиране от Министерство на културата, сигнализират организаторите на фестивала.

За да осъществят договорената програма, от Фондация "Ей ту Зет" се обръщат към своята публика с призив да помогнат за събирането на средствата, необходими за хонорари, настаняване и пътни разходи на артистите, които е планирано да участват. Голямата цел е събирането на 124 990 евро до началото на фестивала, като това представлява сумата на спечеленото и неполучено до момента от фондацията проектно финансиране, предназначено именно за артистичната програма на фестивала.

Организаторите на емблематичния за културния живот на София фестивал са получили одобрение за финансиране още в края на 2025 г. чрез програмата Национален културен календар. Документът е утвърден с решение на Министерски съвет с №956, а в него фигурират още над 200 знакови национални събития от целия артистичен спектър. На базата на тази официална държавна гаранция, организаторите договарят артистите от програмата. Към днешна дата се оказва, че бюджет за финансирането на целия културен сектор не е осигурен, а ръководството на Министерство на културата не е съумяло да се пребори за ново решение на правителството, с което да се обезпечи културният живот на България. Към момента екипът на фестивала вече е изгубил надежда, че очакваните 124 990 евро ще бъдат осигурени от ресорното министерство, като те представляват 1/5 от бюджета на цялото събитие. Всички останали продукционни разходи на A to JazZ са вече обезпечени, благодарение на частни спонсори, партньори и Столична община, а участието на публиката, която посещава фестивала при вход свободен, има ключова роля в кампанията за набиране на средства. Най-същественият проблем би възникнал, ако организаторите не изпълнят ангажиментите си по договорите с артистите, чиито мениджъри ще започнат съдебни процедури срещу фондацията и на практика ще фалират фестивала.

Петър Димитров, основател на фестивала; снимка: БГНЕС

"Вече 15 години A to JazZ следва своята мисия: да бъде добрият пример, да възпитава младите хора в естетика и вкус към изкуството и да създава по-добра среда за всички нас. A to JazZ не е просто музика в парка – той има силни обществени функции като безценен икономически, социален, културен и символен капитал за София и визитка на България пред света", казва основателят Петър Димитров в официално изявление, подчертавайки дълбокия смисъл и принос на събитието, и допълва: "Обръщам се към онези десетки хиляди, най-близките ни хора – нашата публика. Заедно сме огромна сила! Сега се нуждаем от вашата помощ повече от всякога! Всяка фестивална вечер сме над 15 000 души и аз вярвам, че заедно ще успеем да съберем средствата за великолепната програма на A to JazZ 2026!".

Ако призивът публиката да подкрепи A to JazZ 2026 и кампанията успее, фестивалът ще може да представи вече договорената артистична селекция в областта на джаз, уърлд и импровизационната музика от най-високо качество, като тази година планираната програма е абсолютен връх на музикалното удоволствие. Сред планираните имена са Miles Electric Band, чието световно турне отбелязва 100 години от рождението на Майлс Дейвис, примата на вокалния джаз Диди Бриджуотър заедно с нейния квартет и носителят на две награди "Грами" барабанист и артистичен директор на легендарния "Нюпорт джаз фестивал" Нейт Смит. На сцената ще се изявят още The Simon Grey Collective на продуцента Саймън Грей и вокалистът Тони Момрел (Инкогнито), изгряващата нюйоркска звезда Томоки Сандърс (син на саскофонната легенда Фароа Сандърс) и специалният проект на перкусиониста от Западна Африка Али Кейта с малийската певица Мариам Коне.

В афиша присъстват още артисти като полската пианистка Hania Derej, българските състави Виктория Кирилова квартет, Емил Тасев квартет и френско-българският проект на именития тромбонист Георги Корназов. Специалната шоукейс програма за уърлд музика, която вече традиционно открива фестивала, ще представи изгряващи изпълнители от различни точки на света – Перу, Южна Африка, Индия, Италия, Унгария, Гърция, Турция и България.

Кампанията за подкрепа вече е активна на сайта и социалните мрежи на A to JazZ Festival, като ще позволява редовно проследяване на събраните средства. Петър Димитров завършва с призив към общността: "A to JazZ е създаден от мечтатели за мечтатели и заедно изградихме огромна общност от такива. Общност, водена от съзидателност и отношение към това, което оставяме след себе си - към децата и младите хора, към хубавата музика, към нейните създатели и творци. Това е отношение към самите нас. Въпреки държавата. Разчитаме на вас – публиката и ви благодарим, че сте част от голямото ни семейство! A to JazZ завинаги!".

За повече информация и дарения:

Сайт: https://atojazz.bg/donate/

Директно дарение в Stripe: https://donate.stripe.com/dRm9AU5Xx4Zlb24bda1ZS00

Банкова сметка:

Титуляр: Фондация "Ей ту Зет"

IBAN: BG06UNCR70001528111772

SWIFT: UNCRBGSF

Основание: Дарение за Ей ту Джаз 2026