Сключил ли е Брендо сделка да се спаси: Демерджиев за знаковите криминални убийства

"Самото предаване на Евелин Банев-Брендо подсказва сделка с тези, които управляват съдебната система. Желанието на началника на затвора Брендо да бъде предсрочно освободен е продължение на това, което се случва в съдебната система и хората, които я управляват". Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНТ. Още: За да оцелеят двама души и списъка "Магнитски": Иван Демерджиев за влизането ни в Съвета на Тръмп

Според него "Брендо не е достатъчно добър затворник, за да бъде освободен предсрочно". Припомняме, че министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев освободи началника на затвора в София, след като той заяви, че иска Брендо да бъде освободен предсрочно от затвора.

Иван Демерджиев, за когото се вярва, че ще е част от политическия проект на Румен Радев, смята още, че Петър Петров-Еврото продължава да унищожава човешки съдби и животи, въпреки че МВР продължава да го издирва. "Тази негова мрежа продължава действа и където и да се намира, влиянието му продължава да се усеща чрез ограбване на имоти, имущества и действия, които минават границите на закона", посочи Демерджиев, без да влиза в конкретика.

Демерджиев призова МВР да поразкаже и да излезе с истината какво се случва с убийството на Алексей Петров, както и с убийството на Мартин Божанов-Нотариуса.

Иван Демерджиев заяви, че е много рано да се счита за какъвто и да било - било то за служебен министър на вътрешните работи или за редовен министър на вътрешнтие работи. Той смята, че сега хората ще имат алтернатива за кого да гласуват на предсрочните парламентарни избори през пролетта.

Демерджиев е на мнение още, че Румен Радев може да разгради олигархичния модел на управление. Той предупреди, че сега на предсрочните парламентарни избори се готви "протекция на местните избори в Пазарджик".

