Ритуално самоубийство или чадър: Версиите на криминален психолог за тройното убийство край Петрохан

Криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев заяви, че потребността от спекулации е огромна и службите, които работят по тройното убийство край хижа "Петрохан ", гледат да не дават прекалено автенатична и истинска информация, тъй като може да навреди разкриване самото разследване на престъплението. Информацията може би няма да бъде огласена, докато не се случи разкриване самото престъпление, коментира той в студиото на БНТ.

Как се стигна до тройното убийство?

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Той смята, че самото тройно убийство може би е продиктувано от лични мотиви. Един от организаторите на убийството може би е бил ангажиран със сексуални злоупотреби с малолетни. Тази негова скрита мотивация и дейност може би не е свързана със самото убийство, а цялата организация е като едно НПО, чиято предмет на дейност е съмнителна и това е нещо, което трябва да се допуска, посочи доц. Стойчев.

Той е на мнение, че може да има и институционално протектиране или чадър. "Аз мисля, че акцентът трябва да бъде по разкриване работата на убийството, а не как е действала в миналото престъпната организация", призова доц. Неделчо Стойчев.

Според него версиите трябва да се основават на следите, които ги има на местопрестъплението - със застреляни брутално три трупа. Той посочи, че същественото е, че няма опит за заличаване на труповете. "Труповете са отвън, оставени са и може би става дума за ритуално самоубийство. Ако това наистина е така може да се издигне и такова предположение - инсценировка на ритуално самоубийство чрез прикриване на мотивите на престъплението, а не самото престъпление", не изключи такова предположение криминалният психолог.

Според него, ако има някаква педофилска история, това също можело да бъде мотив да се изгори хижа "Петрохан". "Само че жертвите са навън и това също е мотив, който не трябва да бъде изключван", призова криминалният психолог.

Още: Дървена мафия, секта или злоупотреба с деца: Полицията работи по тройното убийство край Петрохан