4 февруари в историята на България: Атентатът срещу Александър Стамболийски

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

4 февруари 1923 г.: Атентатът срещу Александър Стамболийски

На този ден по време на тържествено честване на годишнина от първата българска театрална постановка в Народния театър е извършен атентат срещу тогавашния премиер Александър Стамболийски. На събитието присъстват още видни общественици, интелектуалци, както и голяма част от министрите в кабинета. По това време тече подготовка за предстоящите парламентарни избори, останали в историята с големи манипулации и фалшификации. Изборите водят до победа на управляващите земеделци с над 80%, а след това стават причината за военен преврат.

По време на театралната постановка в залата се чува изплашен женски вик: „Бомба!“. Само след секунди залата е разтърсена от мощен гръм и настава паника - в ложата, където е премиерът и част от министрите му, е хвърлена бомба. Но точно в този момент ложата е празна и дори няма ранени след взрива. Въпреки засиленото полицейско присъствие, атентаторът успява да се измъкне от залата. Парчета от гранатата са забити на височината на Стамболийски, което означава, че той е щял да загине със сигурност, ако е бил на мястото си по време на взрива.

След инцидента официалната версия, която се тиражира, е, че министрите са напуснали залата преди взрива след женския писък. Но не закъсняват и слуховете, че зад този атентат стоят самите земеделци.

Дни след атаката става ясно, че бомбата е хвърлена от терориста на ВМРО Асен Даскалов и това не учудва никого, тъй като по онова време организацията е най-големият враг на правителството. В основата на враждата е толерантността на земеделците по отношение на Югославия, както и опитите за сближаване със западната ни съседка. Но след падането на земеделците става ясно, че Даскалов е поддържал връзка с приближени на Стамболийски.

Атентаторът дори успял да провали друг атентат срещу бившия премиер преди да извърши атентата в Народния театър. Тъй като според законите на ВМРО, Даскалов трябва да бъде убит заради неизпълнение на задачата си, той веднага предлага подготовката за ново покушение. Той издава на земеделците къде точно е квартирата, в която атентаторите държат оръжията си. Целта на Даскалов е не само да запази живота на Стамболийски, но и да спаси себе си от наказанието на ВМРО, влизайки в затвора.

Александър Стамболийски одобрява плана му. След няколко дни органите на реда влизат в хотел „Берлин“, за да арестуват Даскалов и съучастниците му. Но те разбират за идването им и успяват избягат. Дни след това е извършен атентатът в Народния театър.

Няколко месеца по-късно тялото на Даскалов е открито във влака София – Петрич. Версията на разследващите е, че зад убийството му стои ВМРО.

