Оставката на Румен Радев:

Досиетата "Епстийн" носят още неволи за принц Андрю

04 февруари 2026, 07:48 часа 175 прочитания 0 коментара
Досиетата "Епстийн" носят още неволи за принц Андрю

Андрю Маунтбатън-Уиндзор се е преместил от имението си в Уиндзор на фона на публикуването на нови документи, свързани с Джефри Епстийн. Според медиите Андрю Маунтбатън-Уиндзор се е преместил в Норфолк, във ферма в пределите на имението Сандрингам на крал Чарлз III. Там той ще остане временно. Още в края на миналата година стана ясно, че знатната персона, която изгуби титлите си заради аферата "Епстийн", ще се изнесе от имението си в Уиндзор и ще заживее в нов дом в провинцията.

ОЩЕ: Новите досиета "Епстийн": Най-скандалните истории и имена (СНИМКИ)

Той обаче не бил готов и затова принцът ще обитава временно ферма в пределите на Сандрингам. Андрю все още имал и договор за наем за имота в Уиндзор до октомври. Бъдещият нов дом на Андрю също ще е в района на Сандрингам.

Нови разкрития

Според новите разкрития във връзка с Епстийн бизнесменът и сексуален маниак е изпратил жена в Обединеното кралство за сексуална среща с Андрю. Адвокатите, представляващи жената, призоваха британския крал да се свърже с тях след твърденията, че тяхната клиентка е била изпратена в Обединеното кралство за сексуална среща с брат му.

"Запознати сме с информациите за жена, която през 2010 г. е била отведена на адрес в Уиндзор със сексуална цел. Оценяваме информацията в съответствие с установените ни процедури. Вземаме много на сериозно всички сигнали за сексуални престъпления и насърчаваме всеки, който разполага с информация, да се обади. Към момента тези твърдения не са били докладвани на полицията нито от адвоката, нито от клиентката му", заяви в изявление говорител на полицията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Разкриха таен план на крал Чарлз III за съдбата на принц Андрю

Андрю се споменава няколко пъти в документите, които бяха публикувани от министерството на правосъдието на САЩ в петък, включително снимки, на които се вижда как той е наведен над неизвестна жена в къща, която изглежда като имота на Епстийн в Ню Йорк.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Принц Андрю Джефри Епстийн крал Чарлз III
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес