04 февруари 2026, 07:15 часа 183 прочитания 0 коментара
Скандал в Лондон: Разследват бивш посланик за връзки с Епстийн

Скотланд Ярд започна криминално разследване срещу бившия посланик на Обединеното кралство в САЩ Питър Манделсън заради връзки с Джефри Епстийн. Това се случва, след като бившият министър на лейбъристите и посланик в САЩ беше обвинен в предаване на чувствителна за пазара правителствена информация на американския финансист и осъден сексуален престъпник.

Имейли, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, показват, че лорд Манделсън е препращал информация на Епстийн, когато е бил бизнес секретар при бившия премиер Гордън Браун през 2009 г.

През 2009 г., докато е бил министър на търговията, той е предал на Епстийн секретни данни за мерките след кризата след 2008 г. - продажба на активи на стойност 20 млрд. паунда, и е получил 75 000 долара от него през 2003-2004 г.

Лорд Манделсън не отговори на исканията за коментар, но BBC информира, че позицията му е, че не е действал по никакъв престъпен начин и че не е бил мотивиран от финансова изгода.

През септември 2025 г. той е уволнен като посланик заради „топлите имейли“ с американския финансист. На 2 февруари тази година напуска Камарата на лордовете и Лейбъристката партия. Премиерът Киър Стармър го нарече „позор“ и се опитва да го лиши от титлата.

Виолета Иванова
