Британец превърна милионната си печалба от лотарията в наркоимперия

80-годишен британец, спечелил 2,4 млн. паунда от лотарията, инвестирал парите в подземни нарколаборатории. Джон Ерик Спайби е бил ръководител на престпна организация, оценена на стойност до 288 млн. паунда, съсредоточена около неговия „тих, селски“ дом близо до Уигън, съобщиха от кралския съд в Болтън. Едната лаборатория беше създадена близо до дома му, другата той управляваше със сина си и съучастници.

🎰 80-year-old Brit spent lottery winnings on a drug empire — pension went off track



An 80-year-old man from Greater Manchester won £2.4 million in the lottery and invested the money in underground drug labs — one was set up near his home, another he ran with his son and…

Полицията конфискува наркотици на стойност стотици милиони паунди, оръжия и оборудване. Това е един от най-големите удари върху търговията с наркотици във Великобритания.

През януари съдът го осъди на 16,5 години затвор. Той така и не призна вината си.

Спайби спечели парите през 2010 г. и е участвал в наводняването на региона с милиони таблетки, маскирани като диазепам, съобщи съдът. Диазепамът, известен още като Валиум, успокоява нервната система за лечение на тревожност, мускулни спазми, гърчове и алкохолна абстиненция.

Синът на Спайби, който е на 37 години, Лий Друри - на 45 години и Калъм Дориан - на 35 години, също бяха осъдени на затвор.