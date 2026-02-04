Невиждана катастрофа в Русия, огромна дупка погълна две сгради в Египет (ВИДЕО)

Абсурдна катастрофа стана факт в Русия - и беше заснета на видео. При нея шофьорът буквално излетя от мястото си и това всъщност може би му спаси живота. Случаят е от Омск.
Краткото описание: "Млад шофьор в черна "Лада Приора" пренебрегна правилата за движение, влезе в кръстовище, сблъска се с два автомобила, докато се опитваше да завие наляво, и след това драматично се катапултира от превозното средство":
😂AvtoVAZ unveils the world’s first emergency ejection system — an Omsk driver already tested it in real life— NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2026
A young driver in a black Priora ignored traffic laws, entered an intersection, collided with two cars while attempting to turn left, and then dramatically ejected… pic.twitter.com/7LrPta8sxh
Междувременно, в Египет се отвори дупка от около 15 метра, която погълна две сгради. Случаят е от египетската столица Кайро - и е в близост до бензиностанция.
Срутването е предизвикано от близки строителни работи. Забележително е, че никой не е загинал, въпреки че по това време вътре е имало хора, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA.
🚨 Sinkhole in Egypt swallows two buildings— NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2026
A 15-meter-deep sinkhole opened up near a gas station in Cairo, engulfing two buildings.
The collapse was triggered by nearby construction work.
Remarkably, no one was killed, even though people were inside at the time. pic.twitter.com/rjfZSyYy9u
