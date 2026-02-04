Любопитно:

Невиждана катастрофа в Русия, огромна дупка погълна две сгради в Египет (ВИДЕО)

04 февруари 2026, 06:43 часа 535 прочитания 0 коментара
Абсурдна катастрофа стана факт в Русия - и беше заснета на видео. При нея шофьорът буквално излетя от мястото си и това всъщност може би му спаси живота. Случаят е от Омск.

Краткото описание: "Млад шофьор в черна "Лада Приора" пренебрегна правилата за движение, влезе в кръстовище, сблъска се с два автомобила, докато се опитваше да завие наляво, и след това драматично се катапултира от превозното средство":

Междувременно, в Египет се отвори дупка от около 15 метра, която погълна две сгради. Случаят е от египетската столица Кайро - и е в близост до бензиностанция. 

Срутването е предизвикано от близки строителни работи. Забележително е, че никой не е загинал, въпреки че по това време вътре е имало хора, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
