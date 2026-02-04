Спечели 5 медала на Олимпийските игри в Сидни и стана милионерка, но загуби всичките си отличия и пари заради допинг

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

В началото на новия век една американка властваше на пистата. Тя спечели пет медала от Олимпийските игри в Сидни през 2000 година и се превърна в една от първите жени милионери в спорта. Тя печелеше по 75 000 долара на всяко състезание, плюс още около милион долара от бонуси и рекламни договори. В момента, в който целият свят бе в краката ѝ, всичко рухна. Макар че беше една от най-бързите жени в историята на леката атлетика, Марион Джоунс не успя да избяга от проблемите си извън пистата.

Една от първите милионерки в леката атлетика, която загуби всичките си пари

Въпреки че Джоунс е родена в Калифорния, тя се влюбва в Северна Каролина, докато учела в Университета в Чапъл Хил. Там тя среща първата си голяма любов - един от треньорите Сиджей Хънтър. Тя се омъжва за него и след като завършва университет, се фокусирала върху подготовката за Олимпийските игри в Сидни през 2000 година. Преди да замине за Австралия, Джоунс се хвали пред медиите, че ще спечели злато във всичките си пет дисциплини... и го направи - 3 златни и 2 бронзови. Съпругът ѝ обаче нямаше такъв късмет и контузия в коляното го принуди да се оттегли от състезанието и да пътува до Сидни като спътник на съпругата си. Неговото присъствие там беше началото на драмата за Джоунс, която ще я преследва (и нейните финанси) до края на живота ѝ.

Въпреки че не участваше в състезанието, Хънтър беше подложен на предварителна проверка за допинг и няколко часа след като Джоунс спечели първото си злато, съпругът ѝ беше опозорен и изключен. Той отрече употребата на допинг и обвини грешен резултат от теста. Междувременно Джоунс спечели три златни медала в Сидни и два бронзови. Въпреки позорът на съпруга си, Джоунс излезе невредима от Олимпиадата с пет медала в ръка и завидна кариера. Когато се състезаваше, тя получаваше 75 000 долара за всяко състезание. Тя беше на корицата на Vogue с надпис "Новата американска героиня". Тя спечели милиони от рекламни договори с Nike, Gatorade, Got Milk и други. През 2001 г. Джоунс гордо заяви пред света, че е осигурена за цял живот, след като получи третата си награда "Джеси Оуенс".

Допинг скандалът, който фалира Марион Джоунс

Но след това дойде падението, което в крайна сметка я доведе до фалит и позор. През 2004 г. един от треньорите на Джоунс - Виктор Конте, даде интервю за ABC 20/20, в което заяви, че лично е давал на Джоунс допинг. Бившият ѝ съпруг Хънтър също свидетелства, че е присъствал на няколко случая, в които тя си е инжектирала стероиди в стомаха. Но Джоунс отрече всичко пред федералните власти и пред голямото жури. Минаха три години, преди тя да признае истината, а когато го направи, Джоунс загуби доходните си спонсорски договори, олимпийските си медали и трябваше да върне част от наградите, които беше спечелила. Тогава финансовото ѝ състояние се влоши драстично.

Тя загуби имението си в Северна Каролина на стойност 2,5 милиона долара поради неплащане на ипотеката и трябваше да продаде и къщата на майка си. Междувременно тя не успя да се класира на Олимпийските игри през 2004 година в спринта, а в сектора за дълъг скок не можа да защити титлата си. След разочароващото ѝ представяне Nike прекрати сътрудничеството си с американката. През 2006 година съдебни документи показват, че тя също така е опитала да принуди втория си партньор и баща на сина ѝ Тим Монтгомъри да плаща издръжка за детето. В жалба, подадена през 2006 г., Джоунс обвинява спринтьора, че не допринася адекватно за издръжката и отглеждането на сина им. В показанията си от април 2007 г. обаче тя заявява, че все още не получава такава издръжка.

Освен че фалира, Джоунс влиза и в затвора

Така 7 години след доминацията ѝ на Олимпийските игри в Сидни, където спечели рекордните за жените пет медала, Джоунс изчезва от леката атлетика. Дните ѝ на състезателна слава отстъпиха място на позорните. Съдебните решения за неплатени разходи за тренировки (почти 240 000 долара), глоби за пропуснати състезания (на стойност 330 000 долара) и стотици хиляди долари за съдебни такси изчерпаха финансите на Джоунс до краен предел. Когато обяви фалит, бившата милионерка имаше активи на стойност едва 2000 долара. И сякаш фалитът не беше достатъчно лош, лъжите на Джоунс за употребата на забранени вещества ѝ донесоха шест месеца във федерален затвор, след като се призна за виновна в схема за осребряване на фалшиви чекове и лъжесвидетелстване пред разследващите за ролята си в скандала със стероидите BALCO (Bay Area Laboratory Co-Operative).

Джоунс губи и олимпийските си медали

Джоунс беше помолена да върне и олимпийските си медали. Докато много спортисти, които се озовават в съда за фалит, стигат дотам поради прекомерни разходи и лоши финансови решения, изглежда, че лошите житейски решения на Джоунс са я довели дотам. Но тя излежа присъдата си и успя да възстанови живота и финансите си след новото начало след фалита. След това тя избра нова кариера и започва да играе баскетбол, възстановявайки репутацията си на спортистка. Впоследствие тя се омъжи за олимпийския медалист от Сидни 2000 на 100 метра - Обаделе Томпсън, с когото живеят в Остин до 2017 година, когатос е разделят. Макар и преживяла кошмарния период, тя е научила урока си и вече е далеч от спорта, който ѝ донесе толкова радости и проблеми, и сега се радва на живота с трите си деца.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "Парите в спорта": Премиите, които се полагат на българските спортисти при медал от Зимните олимпийски игри