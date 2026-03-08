Родените през тези 4 месеца ще преживеят гореща пролетна авантюра през март

Пролетта сякаш винаги носи със себе си желание за нещо ново. Е, за някои хора това идва под формата на нов романс или краткотрайна авантюра. Ето кой може да очаква Баба Марта да му донесе пролетни вълнения.

Май

През март ще откриете следващата си велика муза. Емоционалният ви „кладенец“ е пресъхнал и в резултат на това се чувствате силно демотивирани. За много от родените през май любовта е като източник на енергия. Тя ви дава причина да творите, да работите по-усилено и да преследвате нещата, които искате. Може би това не е съвсем здравословен аспект на вашата психика, но просто не си позволявайте да се саморазрушите през март. След бавна и мрачна зима, най-накрая ще се почувствате освежени от пролетната авантюра. В началото може да не мислите много за това, което ви се представя, но има голям шанс то да ви изненада и да надмине всички очаквания.

Август

Представени от вашата управляваща планета, Слънцето, вие естествено привличате вниманието на много ухажори и ги пленявате в гравитационното си поле, без да се опитвате. Най-вероятното завръщане през март обаче е завръщането на стара страст. Нещо, което самите вие не бихте могли да предвидите. Няма нужда да се оглеждате или да преглеждате списъка си с познати в социалните мрежи. Каквото и да предстои, ще ви шокира, но дълбоко в себе си няма да ви изненада. Чувствата, които някога сте изпитвали и са избледнели през зимата, ще се вкоренят отново през пролетта. Ще разберете кой е, защото ще го почувствате като изненадваща топла магия след дълга студена зима. Онова чувство на еуфория, когато слънцето най-накрая отново изгрее след по-кратки дни и мразовити нощи. Толкова е ободряващо да усетите топлината на светлината.

Януари

Февруари е бил смесица от големи върхове и болезнени спадове и последното нещо, което очаквате в момента, е пролетен флирт. Забравете за Купидон и всички тези реклами за фалшива любов за Свети Валентин, вие ще преживеете мартенската лудост докрай! Истината е, че когато животът ви потиска, вие сте склонни да се затворите и да се съсредоточите изцяло върху себе си, работата си и личностното си развитие. Често срещан модел при родените през януари е, че в секундата, в която се освободят от болката на копнежа и искрено искат да бъдат оставени на мира, тогава нов любовник изскача от шапката със зайците. Но колкото и затворени да си мислите, че може да изглеждате, именно тази енергия на „Не ми пука“ е толкова магнетична за другите. Винаги сте нащрек, но в крайна сметка те намират начин да се включат и вие приветствате вълнението и промяната на темпото. Прегърнете това, което предстои през март, това е така необходимо разсейване и кой знае докъде може да доведе.

Февруари

Доста свободен дух. Склонни сте да скачате от любовник на любовник и от легло в легло. Но през март ще откриете, че изпитвате чувство на комфорт с някого, за когото никога не сте и предполагали. Това чувство на комфорт ще произтича от чистата непредсказуемост за вас. Бъдете предупредени обаче, въпреки че обикновено успявате да се влюбвате и разлюбвате невредими, тази пролетна авантюра може да остави белези по сърцето ви. Какво е вълнение без малко опасност? Мислите си, че сте видяли всичко и сте преживяли всичко, но ви обещавам, че март ще ви докаже обратното.

