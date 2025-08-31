Седмичен Таро хороскоп за всяка зодия, 1 - 7 септември 2025

Седмичният таро хороскоп е тук за всеки зодиакален знак за периода 1 - 7 септември 2025 г. Общото послание от една карта таро за всички идва от картата Магьосник. Магьосникът е въздушна енергия, която е лека и свободно течаща. Въздухът е непостоянен и се променя като вашите мисли. Може да чувствате, че не можете да направите нещо, но можете; въпрос на гледна точка и намерение е. Това е, което посланието от тази седмица ви помага да разберете.

Таро „Магьосникът“ ни казва да насочим енергията си към определен вид работа и да упражним силата на волята си, за да доведем проектите и ангажиментите си докрай. Тази карта таро ви кани да вземете всичко, което сте и всичко, с което разполагате, за да го превърнете в златна възможност, с няколко промени в подкрепа на това начинание в астрологията. Сатурн, планетата на ограниченията и структурата, ще напусне Овен на 1 септември. След това Меркурий ще навлезе в Дева на 2 септември, а Уран ще бъде ретрограден в Близнаци на 6 септември. Нека видим върху какво може да работи вашият зодиакален знак през първата седмица на септември, според таро.

Таро карта на седмицата за Овен: Две чаши

Още: Дневен хороскоп за 1 септември 2025 г.

Овен, едно нещо, което искаш повече от всичко в този живот, е да бъдеш обичан и да даваш любов на друг човек. Вероятно затова твоята карта таро за седмицата е Две чаши. Тя е символ на хармония и вярност, което е равнопоставено и подкрепящо между две човешки същества.

Урокът от таро картата тази седмица е как да бъдете отворени да получавате толкова, колкото давате, и да давате повече, отколкото обикновено. Зодиите Овен могат да бъдат малко егоистични, но можете да преодолеете тази черта и да се съсредоточите върху другите, а когато го направите, е магично.

Запитайте се как можете да подобрите връзката си или, ако това не е вашият фокус в момента, как да накарате един страстен проект да работи, така че да е от полза за вас и за кауза, по-голяма от вас самите.

Таро карта на седмицата за Телец: Тройка пентакли

Още: За тези 3 зодии септември месец бележи началото на големи успехи

Телец, вие сте страхотни в работата самостоятелно и в това да правите нещата сами, но това е седмица, в която ще се научите да работите по-добре с другите и да сформирате свой екип. Може да ви предстои голям проект и да се нуждаете от помощ от другите. Някои мечти са твърде големи, за да ги осъществите сами.

Тройката пентакли тази седмица е креативна карта таро, където работите с други хора и постигате невероятни резултати, вероятно с резултат от пари. Така че, намерете своето племе , ако все още не сте го направили.

Поставете си финансова цел, свързана с умение, което знаете как да правите добре и с което се радвате да го правите заедно с другите. Това може да бъде изключително продуктивна седмица за вас, Телец, така че не пропускайте колко страхотни могат да бъдат нещата, защото сте решили да действате сами.

Таро карта на седмицата за близнаци: Шест мечове

Още: Духовно послание за всяка зодия за 31 август

Близнаци, вие сте мислител и какво по-хубаво от това да помислите за живота и бъдещето на спокойно или мирно място? Шестицата мечове е подхранваща карта таро и символизира ползите от идеите, които се формират по време на почивка.

Може да нямате малко място, където да седнете тихо и да медитирате за бъдещето си. Може да нямате рутина за бъдещо планиране. Картата таро тази седмица обаче ви моли да дадете приоритет на ритуал и да бъдете целенасочени в личните си размисли. Може да получите прозрението, от което се нуждаете.

Таро карта на седмицата за Рак: Магьосникът, обърната

Рак, не е нужно да правиш всичко наведнъж. Може да притежаваш множество умения, но чувството ти за сигурност може да те накара да се съмняваш в себе си до степен, в която да не си сигурен откъде да започнеш.

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 1 - 7 септември 2025

Какво добавя стойност към живота ви тази седмица? Дали е това колко добре се грижите и възпитавате другите? Дали е начинът, по който слушате хората, или начинът, по който показвате подкрепа?

Имате ли дарбата на далновидността или сте интуитивно същество, което знае неща, които другите не знаят, защото долавяте енергията около себе си? Много фини знаци ви помагат да придобиете увереност в себе си . Доверете им се.

Таро карта на седмицата за Лъв: Крал на чашите, обърнат

Лъв, ти си фиксирана зодия, така че рядко обичаш да поемаш необмислени рискове. Искаш да знаеш какво правиш и кога; по-добре е, когато можеш да виждаш процеса и да разбираш какво се очаква от теб всеки ден.

Още: Дневен хороскоп за 31 август 2025 г.

Тази седмица може да се сблъскате с известна непредсказуемост, която нарушава предпочитания от вас подход. Може да не се чувствате добре относно тези промени и да искате да направите всичко по силите си, за да ги разрешите.

Предпочитате плавно плаване пред емоционален дисбаланс и точно за това ви предупреждава обърнатият Крал на купите. Затова, започвайки от началото на седмицата, се стремете към организация , график и рутини, които поддържат нещата да протичат гладко, независимо какво ви подхвърля животът.

Таро карта на седмицата за Дева: Деветка мечове, обърната

Дева, ти си роден човек, който обича да помага на нуждаещите се. Таро картата за тази седмица за твоята зодия потвърждава колко ценна е тази черта у теб и какво можеш да постигнеш в областта на взаимоотношенията.

Още: Седмичен хороскоп за 1-7 септември 2025 г.

Деветката мечове, обърната, е за преодоляване на мрачен период в собствения ви живот и след това намиране на радостта от завършването му. Наскоро успяхте ли да разрешите сложен проблем? Тогава може би е време да потърсите начини да помогнете на другите .

Как вашата история може да повлияе на хора, които познавате? Или дори на хора, които търсят решения, които сте открили сами? Тази седмица помислете как да споделяте знанията си открито; може да ви е много възнаграждаващо да видите как вашето пътуване има по-дълбок смисъл отвъд това да помагате само на себе си.

Таро карта на седмицата за Везни: Императрицата, обърната

Везни, ако някога е имало седмица, в която трябва да се погрижите за себе си, то е тази. Сатурн напуска вашия знак за партньорство, така че тежестта ще се усеща като бреме от раменете ви. Можете да дишате отново.

Още: Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 1 до 7 септември 2025

С обърнатата Императрица като седмична карта таро в началото на новия месец, вие си припомняте защо балансът е толкова важен. Чудесно удовлетворяващо е да се грижите за другите. Важно е обаче да подобрите живота си.

Когато сте в добро настроение, всичко останало си идва на мястото. Сменете разказа тази седмица, за да видите как ще се чувствате след това.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Седем жезли

Скорпион, ще използваш силата си, за да докажеш колко си невероятно лоялен към себе си, към другите и към всичко, в което си инвестирал време.

Тази седмица вашата решителност ще бъде поставена на изпитание и може да се окажете в ситуация, в която ще трябва да отстоявате позицията си. Знайте кои сте и какво искате от нещата, които правите всеки ден. Придържайте се към идеи или начинания, които са в съответствие с вашите цели и мечти.

Ще можете да се свържете с убеждение, когато говорите по теми, които резонират с душата ви.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Крал на жезлите

Стрелец, тази седмица притежаваш онзи „то“ фактор. Енергията ти привлича хората и ги кара да се интересуват какво правиш в живота си в момента.

Вашата седмична карта таро, Кралят на жезлите, е за лидерството и мисълта. Така че тази седмица може да функционирате като вид лидер на мисълта, както лично, така и по начини, за които може би дори не сте наясно. Какво можете да предложите, за което знаете, че хората биха искали да научат? Дали е житейско умение или уникална гледна точка?

Помислете дали да не пишете за това в социалните си медии. Или бъдете достатъчно уверени, за да изразите себе си по невербален начин чрез вашата атмосфера, облекло, начина, по който ходите, и начина, по който се представяте на света.

Таро карта на седмицата за Козирог: Деветка пентакли

Козирог, това е седмицата, в която започвате да виждате финансови подобрения в ежедневието си. Работили сте много усилено, за да създадете по-добър живот за себе си и ви е отнело много време, за да постигнете резултати. Въпреки това, упоритият ви труд скоро ще се отплати.

Винаги, когато вие (или някой друг) трябва да чакате това, което искате, да се случи, може да се почувствате сякаш сте невидими за вселената. Може да поставяте под въпрос решенията си и да си мислите, че сте заседнали. Но тази седмица вашата карта таро, Деветката пентакли, ви показва как финансовата независимост ще бъде вашата награда. Бъдете търпеливи. Тя идва скоро.

Водолей: Седем пентакли, обърната

Водолей, често мислите напред, за да си осигурите светло и проспериращо бъдеще; обаче, през седмицата на 1 септември, вашата карта таро, Седемте пентакли, обърната, ви напомня да се съсредоточите върху краткосрочните печалби.

Краткосрочните победи ще ви помогнат да създадете солидна основа за бъдещето си. Те могат да ви помогнат да знаете какво трябва да направите по-късно и ви позволяват да живеете съзнателно в настоящия момент.

Целта ви за тази седмица е да помислите за малките неща, които можете да постигнете със свободното време, което имате всеки ден.

Таро карта на седмицата за Риби: Четворка жезли

Риби, можете да постигнете всяка цел, която си поставите, особено когато имате в сърцето си идеята, че даден важен етап е предназначен да бъде част от вашата история и житейска история.

Тази седмица може да докажете, че сте прави по начини, за които не сте се сещали преди. Може би работите за постигане на мечта и имате визия за бъдещето си, която ви изпълва с лек страх.

Но не позволявайте на този страх да ви спре да правите това, което знаете, че трябва да се направи. Четворката жезли е окуражаваща карта таро за вас, тъй като ви казва от какво се нуждаете, за да бъдете успешни - структура, баланс и воля, която ви дава решителност и начин на мислене, за да спечелите, независимо от всичко.