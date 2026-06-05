Задържаха съдебен заседател, изтеглил 100 000 евро в кредити на гърба на жертвите си

Мъж е задържан в Бургас по разследване на схема за измами, при която се е представял за магистрат и е използвал личните данни на свои жертви за теглене на кредити. До момента са установени щети за над 100 000 евро и най-малко 10 пострадали. Това съобщи на брифинг началникът на отдел "Икономическа полиция" към Областната дирекция на МВР в Бургас Асен Фортунов.

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По думите му разследването е започнало след постъпила оперативна информация за това, че задържаният развива продължително престъпна дейност. Според събраните данни той е изградил публичен образ на високообразован специалист с международни квалификации и експертиза в сферата на банковото кредитиране. Чрез активна реклама в интернет се е представял като човек с възможности да съдейства за разрешаването на финансови и правни казуси.

Фортунов обясни, че мъжът е използвал и обстоятелството, че е съдебен заседател, като е създавал у хората представа, че е магистрат и може да влияе върху развитието на съдебни производства. Контактите с потърпевшите са осъществявани основно чрез интернет и телефонни разговори, като са избягвани личните срещи. След изграждане на доверителни отношения ощетените са предоставяли сами лични документи и чувствителна информация, която е била използвана за извършване на финансови злоупотреби.

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По информация на разследващите част от хората са превеждали различни суми на извършителя, а други са били убеждавани да теглят кредити. Фортунов посочи, че при един от установените случаи на името на пострадал човек са били регистрирани 21 банкови кредита на обща стойност около 50 000 евро

Извършени са претърсвания на два адреса, при които са иззети компютърни конфигурации, мобилни телефони, лични документи и други веществени доказателства. Проверяват се и банкови сметки, използвани за извършване на транзакции, като според полицията част от тях са били открити на името на социално слаби и бездомни.

От полицията не изключват броят на пострадалите и размерът на нанесените щети да нараснат с напредването на разследването.