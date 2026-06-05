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39 години по-късно Италия се връща към ядрената енергетика

05 юни 2026, 11:37 часа 309 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
39 години по-късно Италия се връща към ядрената енергетика

Камарата на депутатите (долната камара на италианският парламент) одобри законопроект, който проправя пътя за връщане на Италия към ядрената енергетика. Законопроектът е приет със 155 гласа „за“, 86 „против“ и 8 „въздържали се“, предаде италианската новинарска агенция АНСА. 

Италия се отказа от ядрената енергетика след референдум, последвал катастрофата в „Чернобил“, но правителството планира нейното завръщане с малки реактори от последно поколение, за да намали зависимостта на страната от внос на електроенергия и да намали емисиите на парникови газове с оглед на климатичната криза. 

Законопроектът сега отива в Сената (горната камара), където правителството очаква той да получи окончателно одобрение до края на юли, преди лятната ваканция на парламента, съобщи БТА. 

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По този начин ще бъде възможно съответните укази за неговото изпълнение да бъдат издадени до края на годината.

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Италия ядрена енергетика ядрена енергия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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