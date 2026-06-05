Путин е много натясно: Всичко лъсна пред международни медии в Санкт Петербург - ВИДЕО след ВИДЕО (ОБЗОР)

"Тези цели не са взаимно изключващи се". Това е отговорът на руския диктатор Владимир Путин на доста щекотлив въпрос, зададен му от кореспондента на AP Джеймс Джордан по време на среща на Путин с представители на международни информационни агенции. Срещата се състоя в рамките на "руския Давос": Международния икономически форум в Санкт Петербург, който продължава до 6 юни.

Джордан попита Путин дали иска да контролира изцяло Донбас или да сключи мир с Украйна, след като сега е видимо как украинската военна сила расте, а най-пресният пример е украинският далекобоен удар на само 17 километра от мястото, където се провежда форумът в Санкт Петербург. Ударът порази Петролния терминал на Санкт Петербург,. Освен това, Джордан напомни, че рейтингът на Путин намалява, макар че дори беше сменена методиката за меренето му, а руската икономика стремително отива в състояние на упадък – ОЩЕ:

В отговор Путин не просто каза, че било възможно едновременно Русия да завладее изцяло Донбас и да сключи мир, но и че сега тя владеела цялата Луганска област (украинската армия продължава да има позиции в Луганска област в Лиманското направление, макар и те да са нищожно малко като контролирана територия), 85% от Донецка област и 80% от Запорожка област. Напредваме навсякъде, беше посланието на Путин (ВИДЕО). Същевременно той заяви: "Ние със сигурност сме готови и искаме да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, въз основа на това, което обсъдихме с Тръмп в Анкъридж. Готови сме да направим компромисите, които бяха обсъдени в Анкъридж. Украйна също трябва да е готова да прави компромиси". Кои са тези компромиси от Анкъридж така и не е кристално ясно, защото официално съобщение и от САЩ, и от Русия за постигнатото на тази среща в средата на август, 2025 година, така и не беше публикувано и до днес. Кремъл обаче прокарва внушението, че Украйна трябва да предаде Донбас на Русия, както и по-широката рамка Украйна никога да не влиза в НАТО, Алиансът никога да не се разширява повече на изток, украинската армия да бъде ограничена като численост и военни възможности, както и оръжието, с което разполага Украйна. В замяна от руска страна може да си помислят да спрат на сегашните си позиции в Запорожка и Херсонска област – ОЩЕ: Дори Явор Дачков усеща военния провал на Путин: Диктаторът призна за два "Орешник"-а и надрънка небивалици за украинските загуби (ВИДЕО)

Putin on Ukraine:



We have full control of the "Luhansk People's Republic." We have also acquired control of about 85% of the "Donetsk People's Republic."



Eighty percent of the Zaporizhzhia region is under our control, and this process is progressing. pic.twitter.com/iwkKm5ivGS — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

На думи Путин показа, че Кремъл контролира положението така да се каже вече пета година от уж тридневната си специална военна операция в Украйна: „Руснаците са изпълнени с патриотизъм и искат да направят всичко за победата – това е основният фактор за изпълнение на целите на специалната военна операция“:

Putin:



The Russian people are willing to do everything for victory.



That is the main prerequisite for achieving all the goals of the "special military operation." pic.twitter.com/mD7RqAX3h7 — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

На практика всеки ден нещата за руската армия в Украйна и за самата Русия стават все по-лоши. Руските окупационни власти във всички окупирани от руската армия украински земи забраниха да бъдат снимани цистерни, превозващи гориво и да се споделя информация за маршрутите им. Ако някой наруши забраната, може да влезе в затвора за до 10 години, обобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. Защо се наложи такава забрана сега – защото в Крим и по пътищата към полуострова през т.нар. сухопътен коридор от Южна Русия се множат подпалените от украински дронове със среден обсег камиони и превозни средства, осигуряващи горива и жизненоважни стоки за руската армия и окупираните региони:

While Putin talks about greatness, occupied Crimea is facing a fuel blockade



This is what the so-called “land corridor” to Crimea looks like, which has been paralyzed by the Ukrainian Armed Forces.



On the peninsula, filming fuel trucks has been banned. Taking photos or videos… pic.twitter.com/UTld0Ecsy0 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

A Russian fuel truck in occupied Prymorsk was attacked, creating an even more dangerous situation for fuel truck drivers. Locals say many drivers are now unwilling to transport fuel because of the high risk of Ukrainian drone strikes, leaving much of the fuel traffic stalled.… pic.twitter.com/jfd3nb5Vz5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2026

А украинските удари на средна дистанция (до около 200 километра от активната фронтова линия) не спират, тази нощ също – поразени са ел. подстанция в Углегорск, петролна база в Луганск, взривове имаше и в Донецк:

A large fire broke out at a substation in occupied Vuhlehirsk after strikes hit the area, following earlier reports of explosions near railway infrastructure in the city. #Ukraine pic.twitter.com/Ad1w1cehma — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2026

И още – различни украински военни подразделения, специализирани в работа с дронове, показват с видеокадри как вече установяват огневи контрол над важни за руснаците точки: Донецкото международно летище например, както и Горловка. Всичко това благодарение на увеличаващото се най-вече технологично украинско превъзходство в този сегмент на безпилотните системи – дроновете с малък и среден обсег:

Warriors of the 1st Separate Center of the Unmanned Systems Forces have established fire control over the Donetsk Airport.https://t.co/76a6KSVrkV pic.twitter.com/qBZiDEi14S — WarTranslated (@wartranslated) June 4, 2026

Ukraine’s Spalakh drone operators from the 28th Brigade say Russian logistics into occupied Horlivka are now under fire control. Drones are regularly striking transport entering the city, located about 35-40 km from Ukrainian positions. #Ukraine pic.twitter.com/TKX5mMEmEU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2026

Всъщност Путин добре осъзнава накъде отиват нещата именно от военно-технологична гледна точка, но маскира това признание с пропаганда – заплахата от "възраждането на нацизъм" била за всички, оръжията от Украйна се разпространявали по цял свят, в Украйна цъфтяла корупцията. И това от човека, чиято армия вчера удари линейка в Херсон – пореден от безбройните примери за руските военни престъпления в Украйна:

Putin claims:



The weapons from Ukraine are spreading all over the world. That's a fact. We also see a revival of Nazism.



What will we do about it? pic.twitter.com/KoJSEtY0e5 — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

The Russians deliberately struck an ambulance in Kherson. pic.twitter.com/pCovhNT7P5 — WarTranslated (@wartranslated) June 4, 2026

Завоите на Путин

По темата с войната, руският диктатор се съсредоточи върху Зеленски и върху Европа. След като известно време мълча, Путин пак атакува как минали 2 години, откакто президентският мандат на "г-н Зеленски" изтекъл. Това е вярно, но съгласно украинските закони, мандатът на президента се замразява при военно положение – а такова в Украйна има, защото армията на Путин я нападна. Но руският диктатор дрънка на струната как сега нямало никакви новини да се проведат нови избори в Украйна, а "хората говорят – трябва да задаваме тези въпроси, защото това е важно":

Putin on Zelensky:



Two years. Exactly to the day — May 20, 2024. The mandate of Mr. Zelensky expired. His presidential mandate expired.



The beginning of this year, people started talking about the elections in Ukraine. We don't hear any news about it now. Will they hold… pic.twitter.com/xhavzFtxLU — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

За Европа Путин също направи коментари – Европа не искала да говори с Русия като с равнопоставен партньор, но щяло да ѝ се наложи. Не бързаме, трябва време, е посланието му. И отново "побутване" как бившият германски канцлер Герхард Шрьодер е най-подходящ да бъде медиатор в преговори между ЕС и Русия по темата за Украйна. Шрьодер има директни финансови зависимости с Путинова Русия – той е председател на борда на директорите на оператора на газопровода "Северен поток", беше председател на борда на директорите на "Роснефт" от 2017 година, но подаде оставка през май 2022 година, беше номиниран за член на Надзорния съвет на "Газпром" в началото на 2022 година, но беше принуден да се откаже и от тази позиция заради пълномащабната руска инвазия в Украйна:

Putin on Europe:



They are simply not willing to talk to Russia as an equal partner, but they will have to do that. We are in no hurry.



Even if you put nine pregnant women together, nine women cannot give birth to a child in one month. pic.twitter.com/e4FrQIDITK — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Putin:



Who, apart from Gerhard Schröder, could possibly act as a mediator? pic.twitter.com/iuv95vT7D1 — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Путин обаче увери, че не бил против Украйна да влезе в ЕС, обаче ЕС не трябвало да става военен блок и вместо да доставя оръжия на Киев, трябвало да играе положителна роля: т.е. да убеди Украйна да вземе да се предаде. Било обаче абсурдно да се смята, че Путин и Русия имат намерение да нападнат Европа така, както нападнаха Украйна – руският диктатор бил изненадан, че част от европейците дори си го мислили. „Защо? Защо Русия да го прави“, попита той (защото заради отприщената от него война в Украйна, връщането на Русия по нормален път на развитие ще изисква невероятни усилия и тежки загуби, докато развитието на военна основа облагодетелства немалка част от руснаците и единственият начин това да продължи е да има нов враг след Украйна) – ОЩЕ: "Изборът сега е ваш, стига война": С писмо Зеленски покани Путин на преговори (ВИДЕО)

Putin on whether Russia would attack Europe:



I'm surprised by the fact that part of the population of the European countries, surprisingly enough, believes it.



This is ridiculous. It could be funny if it weren't so sad. pic.twitter.com/Ez5HqdBEy4 — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Putin on whether Russia would attack Europe:



Why? Why should Russia do that? pic.twitter.com/h3tV5n0jJ6 — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

24 поредни денонощия границата от 200 бойни сблъсъка за 24 часа е премината – това сочи официалната информация на украинския генщаб. На 4 юни са станали 273 бойни сблъсъка спрямо 279 на 3 юни. Руснаците са хвърлили 289 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 57 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3470 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 40 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9875 FPV дрона, което е с около 450 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

41 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление съгласно данните на украинския генщаб. Още 10 са станали южно от Покровск, в Олександриевското направление, което е северно от Гуляйполе, Запорожка област. В района на Гуляйполе са извършени 37 руски пехотни атаки – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че намиращото се на север от Гуляйполе село Гуляйполско е превзето от руската армия. Колко може да се вярва на Z-канала вижте по-горе - с геолокализирани кадри къде има боеве и как на картата на "Рибар" това място (село Красноярск) не съществува. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са организирани 19 руски пехотни атаки - за там "Рибар" тръби, че руски сили вече обкръжават украински позиции в индустриалната зона на града, за което още няма потвърждение с геолокализирани кадри. В Лиманското направление са станали 26 руски пехотни атаки, в съседното от юг Славянско направление са били 13, а в Южнослобожанското т.е. района на Вовчанск и селата южно от града – 12.

rybar is so far ahead of things, this place is not even on their map anymore )) pic.twitter.com/5EEXnBtRzH — imi (m) (@moklasen) June 4, 2026

В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, обръща сериозно внимание на представена от "Ростех" пред ОДКБ (военния съюз на ОНД) интелигентна система за водене на боеве. Всъщност са представени само нейни компоненти – идеята е да се събира информация за бойни действия в реално време и съответно на нейна база да се вземат релевантни тактически решения, като се улеснява командването на различни сегменти и части на бойното поле. Украйна отдавна има система, която отговаря на описанието - "Делта".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 216 далекобойни дрона и 2 авиационни ракети Х-59/69 по цели в Украйна. Свалени са 198 дрона – ракетите не са достигнали целите си, но преминалите през украинската ПВО дронове са нанесли удари на 13 места. Руското военно министерство съобщава за 123 свалени далекобойни украински дрона тази нощ.

ОЩЕ: Роботите ѝ плетат крака и не могат да си кажат името, но Русия ще е суперсила до 2050 година (ОБЗОР – ВИДЕО)