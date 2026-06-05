С палки и ножове на събор: Хванаха нашенски рокери на гръцката граница

Седем мотористи - българи и поляци, са задържани от гръцката полиция на граничния пункт Промахон. Мотористите са пренасяли ножове, метални боксове и палки, които са иззети от гранична полиция.

Хиляди рокери пристигат за мотосъбора на американския клуб "Ангелите на ада", които се събират днес в област Теспротия в Западна Гърция. Част от участниците от европейските страни преминават през Промахон.

Гръцката полиция още преди два дни въведе извънредни мерки заради мотосъбора с хиляди участници.

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По информация на обществената телевизия ЕРТ полицията действа по предварителен план, базиран на оперативна информация, със засилени проверки за всички мотористи, които преминават границата.

На пристанище Игуменица днес пристигнаха над 5 хиляди рокери за участие в същия събор. Там полицията също извършва щателни проверки за наркотици и оръжие.

От съображения за сигурност за всички участници в събора полицията е блокирала пристанище Игуменица със специалните части за борба с безредиците.

Рокерите се движат само в колона, охранявана от полицейски части, без право да се отклоняват от нея.

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Гръцките власти информират, че са взети мерки за спокойното преминаване на събитието.