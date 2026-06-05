"Сглобката е сглобила незаконен град": Шишков призова кмета на Варна да го разруши (ВИДЕО)

"Сглобката е сглобила незаконен град", каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков пред медиите в парламента във връзка с незаконното строителство в "Баба Алино", отчитайки, че правомощията за премахването на това строителство е на кмета на Община Варна. "Тези незаконни постройки тябва да бъдат махнати от кмета", каза министърът. Шишков потвърди, че отправя такъв съвет към кмета Коцев и призна, че са имали среща, тъй като варненският кмет е поискал разговор с него.

Чия е отговорността?

Според него отговорност за незаконния град носят както Иван Портних, така и настощият кмет на Варна Благомир Коцев.

"Когато 2023 г. започва всичко това, кметът е от една политическа сила, после се появява кмет от друга политическа сила и всичко продължава . Имаме наслагване по закононарушенията - издаване на удостоверение за търпимост, след това имаме продължаване, започване на строителство, 2025 г. имаме допускане за ПУБ. През цялото това време всички институции не са искали да видят това, което трябва да виждат. Започнали са жалби, администрацията не е реагирала", добави Шишков.

Спореднего поредица от служби и администрации са помагали в този процес. "Сега може да питате какво трябва да се случи. Отговорността е на Община Варна. Сглобката е деайствала от 2023 г. и по управлението на национално ниво, защото има замесени институции.

Той посочи, че кадастърът във Варна е проблемен. "ВиК според мен имаме услужлива помощ или поне услужливо затваряне на очи. Разбрахте, че е имало проблеми с РИОСВ. Имаме мащабно, организирано, невиждане по въпроса", смята още Шишков.

По думите му уволненията от страна на МРРБ ще продължават, но от страна на кмета дали ще има - не е в правомощията на министъра. ОЩЕ: "Баба Алино" гръмна на местно и национално ниво: Депутат "разкри" корупция в особено големи размери

Може да има повече мащаби на беззаконието

Министърът на регионалното развитие заяви, че в момента ДНСК и кадастърът правят много сериозна проверка колко удостоверения за търпимост е издал и колко е бил услужлив. Според него мащабите на беззаконието може да се окажат по-големи.

"Ние в момента търсим в трите района на Варна, както в районите на Варна ,така и в централната администрация", смята още Шишков. ОЩЕ: Регионалният министър подал два сигнала до прокуратурата: За кои проекти става въпрос?