Глас от "Тича": Истината за бюджета и смяната на собствеността в Черно море

Изпълнителният директор на Черно море Пламен Андреев успя да изпълни една от най-важните задачи пред ръководството, а именно да запази начело на отбора треньора Илиан Илиев. Специалистът, който води "моряците" от края на декември 2017 година, остава в клуба и ще продължи да го ръководи. Освен че гарантира оставането на старши треньора, Андреев внесе спокойствие и по други важни въпроси около бъдещето на клуба.

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"Истината е, че няма да има смяна на собствеността, това е очевидно и, може би, привържениците и черноморската общност трябва да са малко по-критични към слуховете, които ежедневно се пускат по улиците. Има недоброжелатели, които ги разпространяват ежедневно и това е нормално, защото Черно море е фактор в българския футбол.

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Дали ще има добър бюджет? Според мен, а и според фактите, Черно море е най-стабилният финансово клуб в последните години. Това смело мога да го заявя и тези неща ще продължат по същата линия. Така че няма нищо странно по финансирането на клуба. Имаме определен бюджет за следващата година и както винаги, ще работим със строга финансова дисциплина", заяви изпълнителният директор.

"Какви ще са целите? В последните години винаги сме имали, ще поставим и сега. Ще ги коментираме с Илиан Илиев", допълни той.

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