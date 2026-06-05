Европейската комисия твърдо върви към обявяване на свръхдефицит за България

Европейската комисия е решена да продължи процедурата по обявяване на свръхдефицит на България, съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на парламентарен контрол. По думите му сигналът от Брюксел е бил потвърден след среща между представители на Комисията и няколко български министерства, посветена на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси.

Финансовият министър обясни, че процедурата е резултат от анализа на бюджетните показатели за 2025 г., като между изчисленията на Министерството на финансите и Европейската комисия са съществували известни разминавания. Според него това се дължи и на факта, че до 30 април не е бил изпратен докладът за състоянието на публичните финанси, поради което Комисията е работила основно с наличните данни за миналата година. Още: Любомир Стефанов: Румен Радев да си даде сметка, че вече не е сам в самолета (ВИДЕО)

Предстои докладът да бъде разгледан от Икономическия и финансов комитет, след което темата ще бъде обсъдена от финансовите министри в рамките на Съвета ЕКОФИН. Последната стъпка е решение на Съвета на Европейския съюз дали България официално да бъде поставена под процедура за свръхдефицит.

Донев предупреди, че ако това се случи, Европейската комисия ще изиска конкретен пакет от мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред вече заявените препоръки е нетните държавни разходи да бъдат намалявани с 0,5% от брутния вътрешен продукт.

76% от бюджета отива за заплати и пенсии

По думите му Брюксел настоява не само за ограничаване на разходите, но и за по-задълбочен анализ на тяхната структура. Според финансовия министър в момента тя е небалансирана, тъй като около 76% от бюджетните средства отиват за заплати, пенсии и социални плащания, докато едва 24% са насочени към инвестиции.

Правителството вече подготвя мерки, които да бъдат съобразени с препоръките на Европейската комисия. Донев посочи, че кабинетът има намерение до 30 юни да внесе в Народното събрание проекта за държавен бюджет за 2026 г. Още: Ако дефицитът наистина е 7.4%: Прогноза за неизбежно вдигане на данъците

"Стремежът ще е към 3% дефицит, но колко над това ще бъде, сметките ще покажат", заяви финансовият министър.

Той отбеляза още, че в бюджетите през последните три години са били заложени редица еднократни мерки, докато Европейската комисия очаква дългосрочни и устойчиви решения за стабилизиране на публичните финанси.

Според разчетите на Министерството на финансите, ако не бъдат предприети промени в действащите политики и не се въведат коригиращи мерки, бюджетният дефицит може да достигне 7,4%. Още: Финансист: В последните години превърнахме дефицита на компетентност в бюджетен дефицит

"Всички знаем как се стигна до това положение. Надявам се, че всички заедно ще търсим решението, с което да излезем от него. Всички ще трябва да понесем отговорността пред обществото за състоянието, в което заварваме държавата, за да можем да гарантираме, че няма да влезем в дългова спирала", заяви Донев.