Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 24-30 ноември 2025

Ето седмични таро хороскопи за периода 24-30 ноември 2025 г. с четене на по една карта за всеки зодиакален знак. Слънцето е в Стрелец, което прави тази седмица добра за пътуване на далечни разстояния. Сезонът на Стрелец е свързан с културно обучение и потапяне във вярата, личната философия и, ако искате да се върнете в училище, попълване на формуляри и изпращането им с надеждата да бъдете приети. Луната ще започне седмицата във Водолей и ще премине през Овен, канейки ви да помислите за технологиите. Време е да изпробвате нови приложения или да настроите технологиите си. Планирайте време с приятели и осъществете последни контакти за 2025 г. с колеги, които скоро ще бъдат на почивка.

Колективната карта таро за всички тази седмица е Рицарят на мечовете, която е за амбициозни стремежи. Тъй като Венера ще влезе в Стрелец, помислете за намиране на нещо, което можете да ремонтирате за дома си, когато пътувате. Инвестирайте пари в книги за финанси и личностно развитие. Запишете се на онлайн курс по данъци и научете нещо ново, което ще ви усъвършенства.

Таро картата за Овен тази седмица: Десетка мечове

Овни, обичаш новото начало и тази седмица част от постигането му е изборът на мир пред хаоса. Може би прекъсваш връзки с любов, от която си мислил, че имаш нужда, но осъзнаваш, че си надраснал нещата; трябва да продължиш напред.

Нов месец през декември означава ново аз. Започвате нова глава, но също така завършвате годината. Десетката мечове показва някои сурови чувства относно преживяното през ноември, вероятно с Близнаци.

Може да скърбите за загубата на приятелството . Най-трудната част е да се освободите от доброто, за да забравите лошото. Добрата новина е, че най-лошото е зад гърба ви. Приключването на срещата ви позволява да продължите напред, без да поглеждате назад.

Когато Луната влезе във вашия знак в неделя, 1 декември, ще усетите промяната драматично. Вие сте в повратна точка. Чувствате се свободни и оптимистични. Това е началото на един страхотен месец и вие сте там, където трябва да бъдете.

Таро картата за Телец тази седмица: Отшелникът

Телец, готов ли си за ново ниво на интимност? Тази седмица ще се запознаеш по-добре със себе си, но пътят към вътрешното познание се крие в изследването на твоята роля във Вселената. Картата Таро „Отшелник“ е за интроспекция. Погледни в сърцето си за духовен урок, който трябва да научиш.

Време е да се успокоите. Домашният ви живот може да е малко луд в началото на тази седмица, свързан с Дева, и може да разберете няколко неща, които трябва да знаете до неделя.

Но трябва да бъдеш като Отшелника. Да повериш грижите си на висшата си сила и да не действаш реактивно. Приближаването до висшата си сила може да не се усеща като път към интимност, но е така.

Колкото по-близо сте до вселената, толкова повече можете да чуете. Това, което чувате, ви помага да разберете какво да правите по-нататък и ще се чувствате готови да го направите с върховно вътрешно доверие.

Таро карта за Близнаци тази седмица: Пет чаши, обърната

Близнаци, време е да си признаеш, че не си получил това, което си искал във връзката, но въпреки болката и мъката, си готов да изпиташ нещо ново сега.

Петте чаши, обърнати, ви насърчават да започнете да виждате възможностите около вас. Не е лесно да вдигнете очи и да погледнете към бъдещето, особено ако сте си представяли, че някой ще бъде там с вас, за да го преживее.

Тази седмица, в неделя, се съсредоточете върху приятелствата. Добър приятел може да се намери в Риби. Имате толкова много добри хора в живота си, които могат да ви държат за ръка в трудни моменти. Оставете другите да ви държат за ръка, докато не намерите този, когото искате да държите завинаги.

Таро картата за Рак тази седмица: Деветка чаши

Рак, пред теб е прекрасна седмица. Деветката чаши е за получаване на това, което искаш, и за изпълнение на желанията. Имаш ли желание за живота си, което включва физическо здраве и благополучие? Тогава си в перфектната позиция да предприемеш действия.

Месец декември е идеалното време да се заемете сериозно със здравето си . Какво бихте искали да имате, за да стигнете до желаното от вас място? Дали е партньор за тренировки? Фитнес зала у дома или членство във фитнес зала?

Може да срещнете Телец, който отговаря на тези желания. Започнете да питате Вселената и започнете да търсите къде ще се появи желанието ви!

Таро картата за Лъв тази седмица: Светът, обърната

Лъв, ти си толкова търпелив, но понякога е трудно да чакаш това, което толкова силно искаш, например партньор, който е романтичен и здраво стъпил на земята като теб. Твоята седмична карта таро, Светът, обърната, означава закъснения и затова е възможно тази седмица все още да чакаш появата на твоята половинка.

Въпреки това, тъй като Луната започва седмицата във Водолей, романтиката е във въздуха. Усещате ли я? Това е моментът да покажете най-добрата си страна. Подгответе се за момента, в който ще имате перфектния партньор , може би Козирог, който може да влезе в живота ви. Има ли области, върху които трябва да работите?

Имате ли „Направи си сам“ проект, който искате да завършите, или нещо, на което трябва да дадете приоритет? Съсредоточете се върху това сега, за да сте готови, когато му дойде времето.

Таро картата за Дева тази седмица: Деветка мечове, обърната

Дева, ако има нещо, което не харесваш, това са финансовите проблеми. Когато получиш сметка, искаш да я платиш. Обичаш да имаш пари за спешни случаи и всичко да е подредено.

И все пак, с наближаването на края на годината, вие мислите за данъчния сезон. Напоследък обръщате внимание на икономиката и искате да сте сигурни, че няма да позволите на дълга да ви надделее.

Тази седмица, Близнаци може да се включат в живота ви, за да ви помогнат. Ще работите върху това, което е най-добро за живота ви като цяло: здраве, благополучие и всичко останало между тях.

Ще се чувствате чудесно, когато Луната влезе в Овен, защото ще видите как сте се позиционирали, за да се справите добре. Но тази седмица ще бъдете заети и ще вършите много работа.

Таро карта за Везни тази седмица: Кралица на жезлите

Везни, говорете с отворен ум и сърце. Кралицата на жезлите е карта на смелостта и ще искате да бъдете смели тази седмица.

Може да имате труден разговор със зодия Лъв. Може да е имало привличане, но лошата комуникация може да е причинила стрес през ноември.

Луната започва във Водолей, насочвайки вниманието към романтиката, така че вашите взаимоотношения ще играят важна роля в началото на седмицата. Може да се наложи да започнете разговора. Не е лесно да поемете инициатива, но ще си заслужава за вас.

Таро карта за Скорпион тази седмица: Паж чаши, обърнат

Скорпион, чудесно е да си емоционално настроен и чувствителен човек. Но обърнатата Четворка на Чашите предупреждава да не ставаш толкова чувствителен, че да реагираш, когато говориш с другите.

Тази седмица финансовите въпроси биха могли да ви направят малко по-тревожни или свръхусърдни. Не забравяйте, че всичко може да се реши със сътрудничество и правилния начин на мислене.

Таро картата за Стрелец тази седмица: Четири чаши, обърната

Стрелец, ти не си студен човек, но можеш да изглеждаш дебелокож заради честния си подход към живота. Тази седмица, обърнатата Четворка на Чашите показва промяна в мисленето ти.

Готови сте да предефинирате себе си, а това означава да се откажете от стари преценки. Готови сте да се отучите от стари навици и да излезете на слънце.

Слънцето вече във вашия знак, можете да работите върху самоусъвършенстването си . Тъй като Луната се премества в Овен до неделя, помислете внимателно кои приятелства да запазите в този светъл нов сезон от живота. Навиците формират характера, а решенията насърчават резултатите. Избирайте мъдро.

Таро карта за Козирог тази седмица: Кралица на мечовете

Козирог, всеки има нужда от приятел, който е интелигентен и супер находчив. Тази седмица може да срещнете жена Близнаци, която подражава на чертите на Кралицата на мечовете. Тя може да е някой, който ви показва как да правите неща по начин, за който никога преди не сте се сещали.

Пригответе се да видите света през множество призми. Време е да осъзнаете, че можете да постигнете много повече, отколкото осъзнавате. Не забравяйте да бъдете отворени за съвети; честността винаги е неприятна за слушане, но е чудесна, когато сте готови да направите големи промени.

Таро картата за Водолей тази седмица: Асо на мечовете, обърнат

Водолей, имате страхотен ум и често сте смятан за един от най-интелигентните въздушни знаци в астрологията. Асът на мечовете, обърнат, е свързан с интелекта и тъй като е обърнат с главата надолу, може да преминавате през период на объркване тази седмица.

Объркването може да ви накара да се чувствате влудяващо, особено когато сте свикнали да знаете всички отговори. Вижте го от светлата страна . Несигурността е дар. Тя отваря вратата към решения, които сте пропуснали, преди да се чувствате несигурни. Тази седмица ще научите нещо ново и това ще ви помогне да зададете тона за останалата част от месеца.

Таро картата за Риби тази седмица: Четири пентакли, обърната

Риби, ти си такъв мечтател и част от желанието за свят, различен от миналото, е поемането на риск.

Четворката на пентаклите, обърната, е за това да се освободите от всяка нужда, която имате, за да се чувствате сигурни. Може да се наложи да се изправите пред някои страхове и да отворите сърцето си за един неопределен свят. Но ако ще го направите, това е седмицата да се стремите към звездите.