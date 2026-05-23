Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 25 - 31 май 2026

Седмичният таро хороскоп за 25 - 31 май 2026 г. е тук с тълкуване за всеки зодиакален знак. Колелото на късмета е колективната карта за тази седмица, която пасва идеално на момента, като се има предвид, че седмицата завършва със Синя Луна на 31 май. Рядко се случва да има две пълнолуния в един месец , което означава, че нещо значимо се случва за всеки зодиакален знак до края на тази седмица. Независимо дали това се усеща като край или начало, Колелото на късмета съветва да се доверите на времето.

Таро картата за Овен тази седмица: Сила

Някои триения между Марс и Плутон в началото на седмицата заплашват да ви извадят от играта. Картата Таро „Сила“ е напомняне, че силата не винаги е решението.

Имаш повече от достатъчно енергия, Овен. Истинският въпрос обаче е дали я използваш разумно. Поеми си дъх, преди да реагираш на нещо, което те разстройва в понеделник или вторник. Когато в неделя настъпи пълнолунието в Стрелец, ще искаш да се гордееш с това как си се справил.

Таро картата за Телец тази седмица: Четири пентакли

Телец, държиш нещо много здраво. Тази седмица разкрива дали тази хватка те защитава или те спъва.

Четири пентакли представлява сигурност, но при вас сигурността понякога прекрачва границата на страха. За щастие, Венера в Рак ви носи емоционална утеха тази седмица, но трябва да сте готови да позволите на част от тази броня да падне, за да я получите.

Таро картата за Близнаци тази седмица: Магьосникът

Това е вашият сезон, Близнаци, и Магьосникът потвърждава, че всички правилни елементи са на мястото си. Вие имате идеите. Всички знаят, че имате и думите. Но тази седмица е важно наистина да направите нещо, а не просто да мислите или говорите за него.

Тъй като пълнолунието в неделя е в зодия Стрелец, която е сестра ви, това означава, че нещо във връзката ви наближава своя край. Направете своя ход.

Таро картата за Рак тази седмица: Императрицата

Венера се движи през вашия зодиакален знак в момента, Рак, и Императрицата ви съветва да се възползвате от нейната подхранваща енергия. Това е добра седмица да прекарате допълнително време, обичайки хората, които са най-важни за вас.

Разбира се, вашите собствени нужди също заслужават внимание. Отделете време по време на пълнолунието в Стрелец в неделя, за да отпразнувате напредъка, който сте постигнали с нещо, върху което работите. Насладете му се!

Таро карта за Лъв тази седмица: Асо на жезлите

Асът на жезлите е обещаващ знак за чист потенциал. Фактът, че той ви очаква в същата седмица, в която в Стрелец изгрява рядко синьо пълнолуние, не е съвпадение.

Не губете време в чакане на перфектните условия тази седмица, Лъвове. Сезонът на Близнаци е, така че енергията се движи бързо и не искате да пропуснете нищо. Пълнолунието ще възнагради всяко действие, което предприемете.

Таро картата за Дева тази седмица: Паж с пентакли

Пажът на Пентаклите е любопитен и внимателен, Дева, и в никакъв случай не бърза. Тази седмица вашата задача е да подредите новата информация, която този сезон на Близнаци представя на вашето внимание, използвайки дара си на проницателност, за да разберете какво всъщност си струва вашето време и енергия.

Водете си бележки и задавайте въпроси. Ако се чувствате объркани, пълнолунието в Стрелец в неделя ви дава много по-ясно чувство за посока.

Таро карта за Везни тази седмица: Две чаши

Двете чаши представляват връзка, по-специално тази, която е равноправна и честна. Венера в Рак задълбочава емоционалния ви свят и тази седмица дълбоките разговори са много по-привлекателни за вас, отколкото повърхностните закачки.

Имате много приятели и познати, но е най-добре да се съсредоточите върху по-близките си взаимоотношения преди пълнолунието в неделя. Тъй като е в брутално честен Стрелец, ако има нещо, за което отлагате да говорите, по-добре е сами да започнете разговора, преди Луната да го направи вместо вас.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Осмица чаши

Това не е лесна карта таро за разгадаване, Скорпион, но поне е честна. Осем чаши представлява отдалечаване от нещо, което някога е било значимо, но вече не е добро завас.

Тъй като Марс и Плутон се сблъскват в началото на седмицата, може да почувствате желание да останете и да се борите за това, което някога сте имали. Не е задължително да вземате някакви важни решения тази седмица, но пълнолунието в Стрелец в неделя почти потвърждава това, което вече знаете.

Таро картата за Стрелец тази седмица: Луна

Картата Луна, която ви се появява същата седмица, в която има рядко синьо пълнолуние във вашия знак, е мощна поличба, Стрелец. Доверете се на това, което чувствате, дори ако фактите все още не съвпадат напълно.

Обикновено не сте емоционален човек, но тази седмица е малко по-различна. Това също не е проблем. Оставете чувствата да преминат и обърнете внимание на това, което интуицията ви се опитва да ви каже.

Таро картата за Козирог тази седмица: Седем пентакли

Вече си положил усилия, Козирог. Край на безмилостното натискане напред. Според Седемте Пентакли, това е седмица за търпение.

Огледайте се! Вече сте стигнали толкова далеч, а пълнолунието в Стрелец в неделя носи дългоочакван момент на видимост за нещо, в което сте вложили много време и енергия.

Таро картата за Водолей тази седмица: Звездата

Звездата Водолей е обещаващ знак, който ви насърчава да изчакате напрежението, което идва от квадратурата на Марс с ретроградния Плутон в началото на седмицата.

Нещата се движат в правилната посока, дори и засега да не изглежда така. Сезонът на Близнаците винаги е чудесно време от годината за вас, така че се опитайте да не позволявате на цинизма да ви разубеди от нещо добро.

Таро картата за Риби тази седмица: Десетка чаши

Десетката чаши е фантастична карта за седмица, когато Венера е в Рак, което се съчетава толкова добре с енергията на вашия зодиакален знак. Вие сте голям мечтател, но тази седмица започвате да виждате някои от тези големи мечти да се превръщат в реалност.

Риби, трябва да се чувствате много добре от това. Пълнолунието в Стрелец в неделя е експанзивно и малко неспокойно, но не позволявайте това да ви тревожи толкова много за това какво предстои , че да не можете да се насладите на настоящето.