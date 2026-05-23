Могат ли омега-3 мастните киселини да подобрят настроението ви?

Омега-3 мастните киселини, здравословните мазнини, които тялото не може да произвежда самостоятелно, са известни с ползите си за сърцето и мозъка, но все по-често се рекламират и като подобрители на настроението.

Още: 12-те най-добри храни с високо съдържание на омега-3 мастни киселини

Някои данни сочат, че те могат да помогнат за облекчаване на симптомите на депресия, но лекарите предупреждават, че тяхната ефективност е ограничена до специфични обстоятелства, пише „Health“.

Изследванията показват, че добавките с омега-3 могат да подобрят настроението при хора с тежко депресивно разстройство, но има по-малко доказателства за по-широкото им въздействие върху психичното здраве.

Още: Забравете за скъпата сьомга: 5 достъпни храни с по-високо съдържание на Омега-3

Лекарите казват, че омега-3 мастните киселини могат да подобрят настроението, но само при определени условия. Например, има малко солидни доказателства в подкрепа на идеята, че омега-3 мастните киселини могат да помогнат при тревожност, маниакални симптоми, лека депресия или общ стрес, казва Алета Сторч, регистриран диетолог и терапевт.

От друга страна, когато става въпрос за голямо депресивно разстройство, доказателствата за ползите от омега-3 са по-силни. Обсервационно проучване от 2023 г. установи, че хора с лека до умерена депресия, които са приемали омега-3 в комбинация с три различни вида антидепресанти в продължение на две години, са имали значително намаляване на симптомите.

По подобен начин, преглед на 35 проучвания от 2021 г. заключи, че омега-3 мастните киселини, в сравнение с плацебо, могат да осигурят малки до умерени ползи при депресия.

Доказателствата сочат, че ейкозапентаеновата киселина или EPA, вид омега-3, може да бъде по-полезна от докозахексаеновата киселина или DHA, казва д-р Пат Ф. Бас, семеен лекар.

Още: Кои храни ни помагат при дефицит на омега-3 мастни киселини

Той цитира мета-анализ от 2019 г., който е установил най-голямо подобрение при хора с депресия, приемащи добавки със съдържание на EPA от 60 процента или повече. Бас обаче отбелязва, че общата сигурност на доказателствата е ниска, „така че големите обещания трябва да се избягват“.

Има няколко механизма, чрез които омега-3 мастните киселини влияят на мозъка, което би могло да обясни потенциала им за облекчаване на симптомите на депресия. Те могат да намалят възпалението в мозъка и в цялото тяло, а по-високите нива на възпаление са свързани с депресията.

Тези мазнини също помагат за регулирането на химикалите, подобряващи настроението, като серотонин, допамин и норепинефрин.

Те също така влияят върху активността на мозъчно-производния невротрофичен фактор, протеин, който насърчава растежа на невроните, обясни Лина Бегдаче, доцент по здравни изследвания в университета Бингхамтън.

Още: Това е най-здравословната риба: Върши чудеса с тялото

Омега-3 мастните киселини могат да повлияят и на структурата на самия мозък. „Те увеличават гъвкавостта на мембраните в невроните“, каза Щорх, което позволява на химикалите, регулиращи настроението, да се движат по-лесно през мозъка.

Ако се чувствате зле само от време на време, добавянето на омега-3 към рутината ви може да не си струва.

„В момента доказателствата не подкрепят употребата на омега-3 мастни киселини като лечение за хора с епизодични или леки симптоми на депресия или тревожност“, каза Щорх.

Въпреки това, за хора с по-тежка депресия, особено ако консумират малко или никакви храни, богати на тези мазнини, хранителните добавки могат да бъдат полезни, казва д-р Бас.

Още: Експерти разкриват: Хранителната добoвка и тази диета са тайната на кожата без акне

Лекарите обаче предупреждават, че омега-3 мастните киселини не трябва да се считат за единствено лечение за депресия.

„Подобренията обикновено са скромни и постепенни и са най-ефективни, когато се комбинират с доказани терапии“, каза Бегдаче.

Препоръчително е да се консултирате с лекар, преди да започнете приема на каквито и да е хранителни добавки.

Въпреки че омега-3 мастните киселини обикновено са безопасни, д-р Бас казва, че по-високите дози могат да удължат времето на кървене и да представляват риск за хора, приемащи лекарства за разреждане на кръвта или антитромбоцитни лекарства.