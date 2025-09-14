Стихотворение на деня, 14 септември, от Дамян Дамянов

"Интимно"Не ме допускай толкоз близо тиДо себе си, щом искаш да съм влюбенЕх, вярно е, даленото гнетино за това пък близкото погубва!Щом искаш да съм тво, далеч ме дръж -Далечното е всъщност ореолът.Една мечта се срива отведнъжРазбулиш ли я, видиш ли я гола.Дори една "Мадона" от РембрандПогледната от близичко е грознаИ целия и гений и талантЕ в нейната далечна грациозност.Дори земята, таз, околовръст,Която отдалеч е рай вълшебенОтблизо ти се вижда буца пръст -Пръст, във която ний сте легнем с тебе…Дамян Дамянов