14 септември 2025, 10:33 часа 440 прочитания 0 коментара
Олимпийската шампионка на България загря за Световното по карате с 2 медала от силен международен турнир

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова завоюва два златни медала на международния турнир по карате в Будапеща (Унгария).

Силно представяне на Горанова в Будапеща

Най-добрата българска състезателка взе титлите в категория до 55 кг кумите и в категория Open, след като постигна съответно четири и пет победи по пътя до титлите.

"Това беше подготвително състезание за Световното първенство. Играх срещу съпернички от топ 10 на ранглистата. Общо девет срещи изиграх, доста тежко състезание, но е част от подготовката ми", каза специално за БТА Горанова.

Световното първенство по карате ще се проведе в Кайро (Египет) от 27 до 30 ноември. / БТА

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
карате Ивет Горанова информация 2025
