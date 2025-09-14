Войната в Украйна:

16 години по-късно: Българин отново игра финал на Световното по бокс, но не успя да се пребори за титлата

14 септември 2025, 10:23 часа 171 прочитания 0 коментара
16 години по-късно: Българин отново игра финал на Световното по бокс, но не успя да се пребори за титлата

Рами Киуан загуби финала в категория до 75 кг на Световното първенство по бокс в Ливърпул, отстъпвайки с 0:5 съдийски гласа на узбекистанеца Фазлидин Еркинбоев. Това беше първо участие на български боксьор на финал за световна титла от 16 години насам, когато Детелин Далаклиев спечели златния медал в Милано. Съперникът от Узбекистан е трикратен шампион на Азия и световен юношески първенец. 20-годишният Еркинбоев доминираше и в трите рунда днес срещу българина, като особено сериозно превъзходството му се видя във втория. Киуан направи добър трети рунд и опита да обърне хода на мача, но след първите две части шансовете му не бяха особено големи.

Киуан остана на крачка от световната титла

25-годишният Киуан, който е Европейски шампион от 2024-а година в Белград, вчера на 1/2-финала беше категоричен над англичанина Калъм Мейкин. Преди това пък отстрани Алън Пери от Шотландия и Сумит Кунду от Индия.

Рами Киуан

Това бе 20-ти финал с българско участие на Световни първенства по бокс, а сребърното отличие на Киуан е 11-то. С това представяне България завърши изключително успешния за страната ни турнир в Ливърпул. Той бе гарниран и от бронзовия медал на 21-годишния Радослав Росенов в категория до 60 килограма. Дебютантите Уилиам Чолов (80 кг) и Семион Болдирев (85 кг) останаха в подножието на отличията, нареждайки се на пето място. / БТА

ОЩЕ: Радослав Росенов донесе първия медал на България от Световно първенство по бокс в Ливърпул

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
бокс Световно първенство по бокс Рами Киуан информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес