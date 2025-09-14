Войната в Украйна:

Керкез побесня на бивш шеф на ЦСКА: Не ме интересува, че има милиони! Клубът му беше срам за България

14 септември 2025, 10:55 часа 618 прочитания 0 коментара
Керкез побесня на бивш шеф на ЦСКА: Не ме интересува, че има милиони! Клубът му беше срам за България

През седмицата бившият собственик на Царско село и някогашен изпълнителен директор на "Армията" Стойне Манолов отправи остри критики към ръководството и наставника на "червените". Той заяви, че ако има конкурс за некадърници, ЦСКА ще го спечели със сигурност. Според него този отбор на "армейците" няма потенциал за Топ 3, а Душан Керкез не е добър треньор и е дошъл в клуба да се учи. Тези коментари дойдоха в момент, в който тимът бе записал 2 загуби 4 равенства под ръководството на босненеца.

Керкез се разгневи на Стойне Манолов и му отговори

В събота ЦСКА записа първата си победа от началото на сезона. "Червените" се спасиха от пореден резил с две попадения в добавеното време, за да спечелят 3 точки срещу Септември София. След мача Керкез застана пред медиите и коментира думите на Манолов по негов адрес. Босненският специалист бе категоричен, че причината за критиките на бившия бос на Царско село е, че не е успял да уреди зет си - Георги Минчев, в ЦСКА.

Душан Керкез

Ето какво каза Керкез:

Керкез заяви, че не е искал Минчев в състава, тъй като има достатъчно варианти в предни позиции. Той подчерта обаче, че е изиграл ключова роля за преминаването на родния национал в кипърския АЕЛ Лимасол: "Много хора не искат да съм тук, знаете ли защо? Защото не могат да работят агенти с мен. Това мога да кажа. Просто се чудя един човек, собственик на Царско село, говори за мен. И аз да кажа нещо. Имам респект към неговия зет, знаете кой е - Минчев. Казах за него много хубави неща преди да отиде в АЕЛ Лимасол. До този момент нищо не е казвал. Минчев не дойде тук, защото ми го предлагаха и аз казах "не". Не защото е лош футболист, а защото взехме Годой, имаме Питас и Борносузов. За този момент са на добро ниво.

И след това този човек казва, че не съм добър треньор. Знаете ли защо? Питайте защо? Преди години, когато видях как се работи в България с Царско село, това е срам за България. Сега да кажа ли за него, защото той излиза и говори за мен? Не говоря, за да търся алиби. Тук съм, защото собственикът ми вярва. А тези хора искат да е някой друг тук, за да докарат футболист. Нямам нищо с агенти. Не съм докарал нито един футболист с мой агент. Не ме интересува, че има милиони. Не може така да говори. Аз казах много добри неща за неговия зет и АЕЛ подписа с него заради моето име. Знаете колко години бях в този клуб. Трябва да го е срам", каза разпалено Керкез.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

След първата си победа като наставник на ЦСКА Керкез направи голямо обещание на "червените" фенове за края на сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
ЦСКА Георги Минчев Стойне Манолов Душан Керкез
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес