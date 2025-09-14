20 бързи въпроса към... актрисата Дебора Георгиева

Съвсем млада актриса, но и съвсем талантлива, от Дебора ще виждаме все повече запомнящо се присъствие на екран и сцена. Може да я гледате във филма „До последен дъх“, в късометражния „Пътешествието на един матрак“, в театралния спектакъл „Иссън Боши“ (най-скоро – на 29 септември, „Топлоцентрала“), в музикалния клип на Jon Batiste към “Big Money”. Ето и нейните отговори на нашите бързи въпроси:
Как би обяснила работата си на някой първокласник?
„Широк простор на въображението, където всичко е възможно“
Какво не би работила никога, дори и да трябва да живееш под мост?
Не бих била счетоводител. Със сигурност!
Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?
Прощавам твърде често и всичко на хората, а някои прекаляват с това, че давам твърде много шансове.
Полезно умение, което усвои наскоро?
Научих се да казвам „не“.
Мъдър съвет, който си давала?
„Няма да е все така“
В коя знаменитост беше влюбена като малка?
Никога не съм crush-вала по знаменитости.
Голяма беля, която си правила?
О, много са. Като малка, като играех с момчетата, постоянно се връщах цялата в рани. Забивала съм си сатър в носа – бях тръгнала да режа една краставица нагоре. Бях си взела едно сандъче, играчка, в първи клас. И тъй като нямаше какво да сложа в него като съкровище, го бях напълнила с прах за пране. Децата ме питаха какво има в него и аз как да кажа, че е прах за пране – и казах, че са бонбони на прах, та едно дете реши да опита от бонбоните и не беше добре. Като сме деца, правим глупости, не съм искала да го нараня.
Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?
Това, че като си комуникираш с хората, трябва да чакаш отговор. Хората лесно могат да те подлъжат, да не бъдат искрени в социалните мрежи и е много по-трудно да го усетиш, отколкото в истинския живот.
Какво обичайно готвиш за гости?
Веган сладкиши. Всякакви – веган торти, веган брауни, веган пудинг с чия и сладко, всякакъв тип веган сладкиши готвя и обичам.
С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?
Хапка хумор и питие повод за по-смислени разговори.
Хобито, за което би искала да имаш време?
Да рисувам.
Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?
Да си скролвам на телефона вечер.
Нещо, за което похарчи неразумно много пари?
Пътуване до Ирландия, но ми хареса. Бях в източната част, Западното крайбрежие, цялото Северно крайбрежие и се върнах. Още на втория ден един човек ме помоли да го упътя и аз му казах, че нямам представа и той – ооо, ти не си оттук, от кой град си. Беше доста приятно и хората бяха доста чил в европейската част, беше много спокойно и ми донесе преживяването, което търсех. В северната по-скоро вони на Великобритания.
България ще се оправи тогава, когато...
... възрастните тръгнат на психолог, а младите започнат отново да четат.
Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?
Винаги си пожелавам нещо, когато видя еднакви числа, като погледна часа.
Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?
Надявам се на сцената. Много ми се иска да продължа да играя до тази възраст и да бъда подвижна, все толкова функционална, с разсъдъка си.
Ако си мъж само за два часа, какво непременно ще направиш?
Ще изведа жена на среща и ще се държа с нея подобаващо, така, както една жена би искала да се почувства.
Като кой литературен или филмов герой би поживяла?
Като Лудия шапкар. Или в някой от световете на Тим Бъртън. Също – като Анн Шърли от романа „Анн от фермата Грийн Гейбълс“ – това е близък до мен персонаж, до който бих искала да се докосна. Бих пробвала и нещо коренно различно – много бих искал да изживея един малък живот на злодей, да видя какво би било, интересно ми е чисто психологически да изследвам, да бъда такъв персонаж.
Ако се преродиш в животно, кое да е то?
Много съм разколебана в момента – или делфин, или кон, или калинка.
Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?
„Обичай хаотично“. И това се отнася за всичко. Смятам, че животът е по-хубав, когато обичаш – било то природата, хората, каквото и да е.