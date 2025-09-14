Войната в Украйна:

20 бързи въпроса към... актрисата Дебора Георгиева

14 септември 2025, 10:00 часа 214 прочитания 0 коментара
Съвсем млада актриса, но и съвсем талантлива, от Дебора ще виждаме все повече запомнящо се присъствие на екран и сцена. Може да я гледате във филма „До последен дъх“, в късометражния „Пътешествието на един матрак“, в театралния спектакъл „Иссън Боши“ (най-скоро – на 29 септември, „Топлоцентрала“), в музикалния клип на Jon Batiste към “Big Money”. Ето и нейните отговори на нашите бързи въпроси:

 

Как би обяснила работата си на някой първокласник?

„Широк простор на въображението, където всичко е възможно“

Какво не би работила никога, дори и да трябва да живееш под мост?

Не бих била счетоводител. Със сигурност!

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Прощавам твърде често и всичко на хората, а някои прекаляват с това, че давам твърде много шансове.

Полезно умение, което усвои наскоро?

Научих се да казвам „не“.

Мъдър съвет, който си давала?

„Няма да е все така“

В коя знаменитост беше влюбена като малка?

Никога не съм crush-вала по знаменитости.

Голяма беля, която си правила?

О, много са. Като малка, като играех с момчетата, постоянно се връщах цялата в рани. Забивала съм си сатър в носа – бях тръгнала да режа една краставица нагоре. Бях си взела едно сандъче, играчка, в първи клас. И тъй като нямаше какво да сложа в него като съкровище, го бях напълнила с прах за пране. Децата ме питаха какво има в него и аз как да кажа, че е прах за пране – и казах, че са бонбони на прах, та едно дете реши да опита от бонбоните и не беше добре. Като сме деца, правим глупости, не съм искала да го нараня. 

Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?

Това, че като си комуникираш с хората, трябва да чакаш отговор. Хората лесно могат да те подлъжат, да не бъдат искрени в социалните мрежи и е много по-трудно да го усетиш, отколкото в истинския живот.

Какво обичайно готвиш за гости?

Веган сладкиши. Всякакви – веган торти, веган брауни, веган пудинг с чия и сладко, всякакъв тип веган сладкиши готвя и обичам.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Хапка хумор и питие повод за по-смислени разговори. 

Хобито, за което би искала да имаш време?

Да рисувам.

Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

Да си скролвам на телефона вечер.

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

Пътуване до Ирландия, но ми хареса. Бях в източната част, Западното крайбрежие, цялото Северно крайбрежие и се върнах. Още на втория ден един човек ме помоли да го упътя и аз му казах, че нямам представа и той – ооо, ти не си оттук, от кой град си. Беше доста приятно и хората бяха доста чил в европейската част, беше много спокойно и ми донесе преживяването, което търсех. В северната по-скоро вони на Великобритания.

България ще се оправи тогава, когато...

... възрастните тръгнат на психолог, а младите започнат отново да четат.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Винаги си пожелавам нещо, когато видя еднакви числа, като погледна часа.

Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?

Надявам се на сцената. Много ми се иска да продължа да играя до тази възраст и да бъда подвижна, все толкова функционална, с разсъдъка си.

Ако си мъж само за два часа, какво непременно ще направиш?

Ще изведа жена на среща и ще се държа с нея подобаващо, така, както една жена би искала да се почувства.

Като кой литературен или филмов герой би поживяла?

Като Лудия шапкар. Или в някой от световете на Тим Бъртън. Също – като Анн Шърли от романа „Анн от фермата Грийн Гейбълс“ – това е близък до мен персонаж, до който бих искала да се докосна. Бих пробвала и нещо коренно различно – много бих искал да изживея един малък живот на злодей, да видя какво би било, интересно ми е чисто психологически да изследвам, да бъда такъв персонаж.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Много съм разколебана в момента – или делфин, или кон, или калинка.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Обичай хаотично“. И това се отнася за всичко. Смятам, че животът е по-хубав, когато обичаш – било то природата, хората, каквото и да е.

 

Милен Антиохов
