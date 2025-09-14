Бербок: Миротворци на ООН може да помогнат за мира в Украйна

Мироопазващите сили на ООН могат да играят роля за поддържането на мирно решение на войната в Украйна, каза председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, цитирана от ДПА и БТА. "Ако бъде постигнато мирно споразумение, то трябва да бъде гарантирано по най-добрия възможен начин. И ако мнозинството от страните членки кажат, че за това са необходими и сините каски, тогава това ще е нещо, което - надяваме се - ще осигури траен мир", заяви Бербок, бивш външен министър на Германия, за неделното издание на вестник "Билд".

Съюзниците на Украйна от месеци работят по планове за потенциална нова фаза във войната - от спиране на огъня до мирен договор.

Готова ли е Москва

Подобни усилия обаче предполагат готовност от страна на Москва да участва в преговори.

Снимка Getty Images

Украйна изисква гаранции за сигурност в случай на прекъсване или прекратяване на военните действия.

Според някои военни специалисти и анализатори може да са нужни шестцифрен брой войници, например от европейски съюзници.

Друга възможност би могла да бъде мироопазваща мисия на ООН, при която сините каски да изпълняват ролята на наблюдатели.

Бербок встъпи официално в длъжност като председател на Общото събрание на ООН на 9 септември.

Новата й роля в Ню Йорк е до голяма степен церемониална и не бива да се бърка с тази на генералния секретар на ООН, отбелязва ДПА.

