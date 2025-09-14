Премиерът Желязков каза докога ще работи кабинетът

"Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителя, с доверието на подкрепящите партии в коалицията, с подкрепата на подкрепящите партии в парламента, това правителство ще продължава да работи, защото то е сериозен тест за това, че пътят на България към Европа се подкрепя и от партии в дясно, и от партии в ляво“. Това каза премиерът Росен Желязков на откриването на последния участък от АМ “Европа“.

Вие виждате, че няма заявки коалицията или мнозинството подкрепата за правителството да намалява, заяви още той.

По-мотивирани сме

Още: "Не сме правителство еднодневка": Желязков за вота на недоверие

"Напротив - свидетели сме на това, че колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени, в голямата част са генерирани като скандали

- дали било заради вота, дали било заради желанието да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството още по-мотивирано,

Снимка Правителствена пресслужба

още по-убедено и съм сигурен, че мнозинството също изразява своята политическа воля ясно и категорично", отбеляза Желязков и допълни:

"Изразява своята политическа воля ясно и категорично, така че ние се отнасяме сериозно към вота по никакъв начин не подценяваме който и да е от аргументите, защото това е част от политическия дебат".

Още: Даниел Лорер за вота на недоверие: Не очаквам правителството да падне

За дроновете над Румъния

По темата за руските дронове над Румъния премиерът увери, че българските военни са предприели всички необходими мерки за защита на въздушното пространство.

Той подчерта, че ситуацията се следи внимателно, за да се гарантира сигурността на гражданското въздухоплаване, и изрази увереност, че Руската федерация ще действа предпазливо, за да избегне инциденти над Черно море.

Според него тези провокации имат за цел да изпитат готовността на НАТО по източния фланг и не представляват пряка заплаха, но въпреки това изискват повишено внимание.

На церемонията присъстваха и министрите на външните работи и на регионалното развитие – Георг Георгиев

и Иван Иванов, председателят на регионалната парламентарна комисия Николай Нанков, председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

Още: "България заслужава по-добро правителство": ПП-ДБ внесоха вота на недоверие (ВИДЕО)