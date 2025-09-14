Легенда на Формула 1 посочи "най-голямата грешка" на Ред Бул от близкото минало, която предизвиква кризата днес

Раздялата с Даниел Рикардо, който не получи същата "любов" като Макс Верстапен в Ред Бул, е "най-голямата грешка", която отборът от Милтън Кийнс е направил през последното десетилетие. Това заяви бившият пилот от Формула 1 Дерек Дейли. Ирландецът подчертава как липсата на "уважение" към осемкратния победител в Гран при в крайна сметка е ускорила напускането му в полза на Рено през 2019 г.

Дейли вярва, че раздялата с Рикардо е "най-голямата грешка" на Ред Бул

Рикардо бе изместил Себастиан Фетел в тогавашните четирикратни шампиони при конструкторите, когато Верстапен бе издигнат във водещия отбор през 2016 г. Макар в началото да се радваше на мераците на младия нидерландец, до края на следващата кампания вълната започна да се обръща. Ставаше все по-очевидно, че Макс е смятан за наследник на трона на Фетел. Рикардо постепенно бе изместен в периферията и виждаше накъде духа вятърът, особено когато Верстапен получи огромно увеличение на заплатата като част от удължаването на съществуващия си договор с "биковете".

Дейли, който се състезава във Формула 1 между 1978 и 1982 г., обаче смята, че отборът е пострадал пряко от начина, по който се е справил с този период, като посочва как Рикардо се е "уморил" от различното отношение. След като австралиецът напусна, Пиер Гасли, Алекс Албон, Лиъм Лоусън, а сега и Юки Цунода веднага не успяха да се предствят на ниво - и няма гаранция, че последният пилот ще запази мястото си за 2026 г. Единствено Серхио Перес, който в крайна сметка също бе уволнен в края на 2024 г., се оказа способен да укроти втората седалка на Ред Бул, но той рядко бе на нивото на Верстапен и също така изпитваше значителни трудности в последните си два сезона.

Той беше единственият, който можеше да се противопостави на Макс

Когато тази неуспешна поредица от пилоти е представена на Дейли и той е попитан кой трябва да партнира на Верстапен през следващия сезон, той говори за "нестабилността", която напускането на Рикиардо катализира: "Когато имаш любовна връзка с някой като Макс Верстапен, сега знаем, че има цена, която трябва да се плати за това. И цената, която трябва да се плати за това, изглежда е нестабилността на отбора. Най-голямата грешка през последните 10 години, която Ред Бул направи, беше да не уважава Даниел Рикардо. Той беше единственият, който наистина имаше силата да се състезава на най-високо ниво срещу Макс, да бъде бърз като Макс на моменти. Но те не уважаваха това, което той правеше. Не се отнасяха към него с любовта, която имаха към Макс, и в крайна сметка той се умори от това. И така, когато се отърваха от Рикиардо, бум! Нестабилността беше заложена точно там."

Отново обръщайки внимание на тази вкоренена "нестабилност", Дейли предполага, че неуспехът да се задържи Рикардо е бил семето, което е разцъфнало и се е превърнало в причината бившият шеф на отбора Кристиан Хорнер да бъде изхвърлен на паша след две десетилетия начело. "И така, това беше скъпоструваща грешка. Може би тази грешка беше част от причините, поради които Кристиан Хорнер беше уволнен накрая, защото това беше котвата на нестабилността, а оттам нататък тя никога не настъпи. Може би те ще започнат да се възстановяват с две нови лица, след като Макс напусне през 2027 г.", завърши Дейли, предполагайки, че Верстапен ще напусне отбора преди края на настоящия си договор.

