Съдбовно Новолуние в Телец на 16 май: Ето какво очаква вашата зодия

Невероятно мощно Новолуние влияе различно на всеки зодиакален знак през седмицата от 11 до 17 май 2026 г. Новолунието изгрява в Телец в събота, помагайки ни да оценим връзките, които имаме, и да видим нещата в по-оптимистична светлина.

Новолунието се подравнява с Юпитер в Рак, показвайки ни много за това за какво сме готови да се борим, докато включваме уроците от Марс в Овен. С Уран сега в Близнаци, тази Луна се усеща особено. Тя отразява темите за стабилност и търпение, които носи този сезон на Телец.

Овен

По време на Новолунието в Телец трябва да си дадете любов и грижа. Ако се чувствате претоварени и изтощени, това е отличен момент да се върнете към себе си и да се съсредоточите върху храненето, от което се нуждаете. Тъй като Сатурн и Марс все още са във вашия знак, ви напомняме да бъдете изключително търпеливи към себе си. Сдържайте гнева си тази седмица. Ако сте се борили да обуздаете гнева си, това е период, в който да се научите как да се справяте с него с класа и зрялост.

Телец

Новолунието във вашия знак е определящ момент през този сезон на Телец. Тази мощна Луна ви показва как да бъдете по-силен лидер или система за подкрепа на приятели и семейство. Да бъдете благодарни и да помагате на другите също е важно, особено когато Юпитер е в съответствие с Луната. Виждате нещата в нова светлина, което ви позволява да научите повече и да разширите хоризонтите си.

Близнаци

По време на този лунен транзит, вашата въображаема страна разцъфтява и сте способни да получавате мощни нови идеи с Уран във вашия знак. Творческата енергия се усеща в изобилие и помага за трансформирането на всички текущи проекти. Това е време да се свържете със себе си на по-дълбоко ниво. Помислете за медитация или водене на дневник, за да се върнете към себе си.

Рак

Новолунието в Телец носи чувства на блаженство и удовлетворение, тъй като засилва вашия стремеж и желание за превъзходство. Сезонът на Телец ви помага да видите пълния си потенциал, докато Марс в Овен зарежда желанието ви да претендирате за победа. Сега е моментът да се отпуснете и да поискате помощ, когато имате нужда от нея. Докато преминавате през това ново пътуване през следващите шест месеца, ще се нуждаете от подкрепата на вашите близки.

Лъв

Това Новолуние ви показва защо сте предназначени да водите и да носите короната си, Лъвове. Забелязвате хората, които ви подкрепят, и тези, които всъщност работят срещу вас. Това е важен момент в кариерата ви, когато ви се дават повече отговорности. Работете в екип с колеги и се учете от тях, дори и да сте лидер.

Дева

Това Новолуние ви помага да разширите хоризонтите си, Деви. Откриването на нови неща или срещата с нови хора е свързано с тази енергия през следващите няколко месеца. Това е празничен транзит, тъй като виждате ефекта от упоритата си работа през последната година. Продължете да изграждате основата си, тъй като Венера ви дава зелена светлина и улеснява впечатляването на вашите шефове или ментори.

Везни

Издигането е възможно по време на Новолунието в Телец. Тази лунация носи нови възможности и ви позволява да се доверите по-дълбоко на себе си. Сатурн е в Овен, показвайки ви какво означава да имате качествени връзки, което е полезно, когато става въпрос за вашите професионални или академични цели. Вие влагате усилена работа, а Марс ви показва как да бъдете по-независими, докато ви подготвя да поемете лидерски позиции в бъдеще.

Скорпион

Новолунието в Телец ви подканва да преразгледате минали връзки и да освободите всичко, което ви спъва. Това може да поддържа бизнес връзка, тъй като Луната ви напомня, че защитата на вашите граници е от съществено значение. И все пак, трябва да се научите как да се доверявате на другите от време на време. Тази лунна фаза служи като катализатор за мощно вътрешно изцеление. Подгответе се за нова глава, Скорпиони.

Стрелец

Работата ви е в светлината на прожекторите тази седмица, Стрелци. Очаквайте промени в кариерата си. Новолунието в Телец ви подканва да се адаптирате към всякакви промени и да бъдете по-методични. Това не е време за бързане или импулсивност, дори когато Марс все още е в Овен. Учете се от грешките си и бъдете готови да преработите някои стари проекти и да започнете отначало. Сезонът на Телец ви показва стойността на забавянето.

Козирог

Новолунието в Телец ви носи нова любовна история, Козирог. Този момент ви учи много за това, което търсите в една връзка. Сезонът на Телец ви показва какво цените и с какво не сте готови да се примирите. Да станете по-уязвими също е част от този лунен транзит. Учите се как да показвате на другите емоционалната си страна, което изгражда доверие и помага на взаимоотношенията ви да процъфтяват.

Водолей

Енергията тази седмица ви учи защо е важно да действате с по-бавно темпо и да изследвате творческите си дарби. Семейните връзки се подобряват през следващите шест месеца, тъй като Новолунието добавя дипломатическа енергия. Тази лунна светлина ви фокусира и върху интериорния дизайн или промяната на декора в дома ви. По-релаксиращата среда ви помага по пътя към успеха.

Риби

Вашето себеизразяване е част от този транзит на Новолуние, тъй като енергията на Венера ви позволява да постигнете пробиви, особено с Уран в Близнаци. Това е трансформативен транзит, който ви улеснява да се свържете с вашите музи. Може да получите конструктивна критика, която оформя идеите ви и ги развива. Започнете този нов проект или работете по проект, който може би сте забравили. Това е време да създадете нещо смислено.