Хороскоп за днес, 12 май: Вторник не е като понеделник за Стрелците, но Близнаците ще го усетят като най-гадния ден от седмицата

Вторник вече е почти при нас и почти всички тайно се надяваме той да бъде една идея по-лек, по-подреден и по-човешки от понеделника, който по навик ни посрещна с навъсено лице. Това е онзи ден от седмицата, в който уж вече сме влезли в ритъм, но още не сме сигурни дали колелото се върти в наша полза, или просто ни върти нас. На 12 май мнозина ще искат да отметнат повече, да се почувстват по-уверени и да видят, че нещата тръгват в правилната посока. Но дали това ще се случи за всеки зодиакален знак — нека заедно да разберем.

Овен

Овните ще влязат във вторника с намерението да наваксат всичко, което им се е изплъзнало в началото на седмицата, и точно това ще ги държи на нокти още от сутринта. Вътрешният им двигател ще работи на високи обороти, но около тях ще има хора, които ще ги бавят с излишни въпроси, суетене и празни приказки. Вместо да хукнат да разбиват всяка стена с глава, по-добре ще е да преценят къде наистина си струва да натиснат.

Една дребна засечка ще ги ядоса повече, отколкото заслужава, ала точно тя ще им покаже, че не всяка битка е за печелене. Когато намалят малко темпото и спрат да гледат на всяко препятствие като на лична обида, нещата ще започнат да се подреждат далеч по-умно. Така Овните ще приключат вторника изморени, но доволни, че са изиграли картите си по-зряло от преди.

Телец

Телците ще посрещнат този ден с надеждата най-сетне всичко да тръгне по конец, но реалността ще им покаже, че не е подписвала договор за безоблачно спокойствие. Още в първата половина ще изскочи нещо дребно, което ще им влезе под кожата и ще ги накара да стискат зъби по-силно, отколкото е нужно. Инатът им ще настоява да стане точно тяхното, а обстоятелствата ще ги бутат в посока, която никак няма да им е удобна.

По-мъдро ще е да не се запъват като магаре на мост, защото така само ще си вдигнат излишно кръвното. Един съвет отстрани, който първо ще им прозвучи досадно, ще се окаже най-смисленото нещо, което ще чуят през деня. Така Телците ще излязат по-леко от ситуацията, ако приемат, че понякога най-умният ход е да отпуснеш хватката.

Близнаци

Близнаците ще усетят вторника като най-гадния ден от седмицата, защото каквото и да подхванат, нещата просто няма да се получават така, както са си ги представяли. Още от сутринта ще им стане ясно, че днес думите им не попадат на място, срещите не вървят гладко, а настроението им се клати като стол с един счупен крак. Там, където по принцип лавират с лекота, сега ще се появяват недоразумения, дребни засечки и усещането, че все нещо им убива и не им е комфортно.

По-разумно ще е да не се опитват да компенсират с още повече приказки, защото така само ще затънат в нови обяснения. Един неуспешен опит да обърнат ситуацията в своя полза ще ги ядоса, но и ще им покаже, че не всеки ден е създаден за блясък. Така Близнаците ще трябва просто да изчакат тази крива вълна, без да я товарят с излишна драма.

Рак

Раците ще подхванат вторника внимателно, защото още от сутринта ще усещат, че въздухът около тях е наситен с чуждо напрежение и скрити очаквания. За тях това ще бъде ден, в който най-голямото изпитание няма да е работата, а нуждата да не попиват чуждите настроения като гъба. Една дума, казана на криво, може да им заседне в главата много по-дълго, отколкото на друг би му направила впечатление.

По-добре ще е да не се хващат да спасяват всеки, който е решил да си излее душата точно върху тях. Близък човек ще се опита да ги успокои с нещо съвсем простичко, но то ще им подейства по-силно от дълги обяснения. Така Раците ще минат през вторника прилично, ако приоритетно пазят вътрешно спокойствие.

Лъв

Лъвовете ще започнат този ден с желание да зададат тон и посока, защото никак няма да им харесва мисълта да бъдат част от хаос, който никой не управлява. Самочувствието им ще бъде будно, но вторникът няма да иска от тях парад, а по-скоро стабилност и разумно присъствие. В един момент ще стане ясно, че не е нужно да се доказват на всяка крачка, за да бъдат забелязани и оценени.

По-умно ще е да не превръщат всяка разлика в мненията в двубой за надмощие, защото така само ще си разпилеят силата. Искрено признание от човек, който обикновено не говори много, ще им подейства по-силно от цяла тирада комплименти. Така Лъвовете ще се справят най-добре, когато покажат увереност без излишен шум.

Дева

Девите ще влязат във вторника със съвсем ясната идея, че трябва да върнат нещата в релси, защото без ред и логика няма как да им е спокойно. Реалността обаче ще реши да им изпрати няколко криви топки и точно това ще ги дразни повече, отколкото ще искат да признаят. Колкото повече се опитват да подреждат всяка дреболия, толкова по-осезаемо ще чувстват, че светът пак си прави каквото иска.

По-добре ще е да не вдигат микроскоп за всеки детайл и да не тръгват да оправят всичко още преди обяд. Една чужда небрежност първо ще ги извади от релси, но после ще им покаже, че не всяка крива линия е бедствие от национален мащаб. Така Девите ще опазят нервите си, ако оставят място и за непредвиденото.

Везни

Везните ще усетят този вторник като изпитание по дипломатичност, защото няколко различни характера ще искат точно от тях да изгладят ъглите и да направят чудото. На пръв поглед ще изглежда, че нищо страшно не се случва, но в действителност те ще се чувстват поставени между чука и наковалнята.

Добрината им ще бъде потърсена от повече от едно място, а това лесно може да ги остави без сили за самите себе си. По-мъдро ще е да не казват „да“ на всичко само за да няма напрежение, защото накрая именно те ще платят сметката. Една по-рязка ситуация ще ги принуди да бъдат по-ясни, отколкото обикновено обичат. Така Везните ще разберат, че понякога мирът се пази не с отстъпки, а с навреме поставени граници.

Скорпион

Скорпионите ще усетят, че вторникът им дава удобна възможност да си върнат контрола над нещо, което напоследък се е изплъзвало между пръстите им. Интуицията им ще работи като добре настроен инструмент и ще им подсказва къде има слабо място, къде има уловка и къде стои истинската полза. За тях това няма да е ден за шумни жестове, а за точни действия, казани с малко думи и направени в правилния момент.

По-добре ще е да не показват прекалено рано, че вече са разчели играта, защото това само ще вдигне ненужен прах. Един чужд пропуск ще отвори врата, която те веднага ще забележат и ще използват по най-полезния за себе си начин. Така Скорпионите ще приключат вторника с тихото удоволствие, че са били една крачка пред останалите.

Стрелец

За Стрелците вторникът определено няма да е като понеделника, защото този път всичко ще им тръгне по-леко, по-смислено и направо изключително позитивно. Още в първите часове ще усетят, че не се блъскат в затворени врати, а че пред тях нещата се отварят една след друга, сякаш някой вече е разчистил пътя.

Работата ще им спори, срещите ще вървят добре, а усещането, че могат страшно много, изобщо няма да бъде измислица. По-добре ще е само да не хукват към сто посоки наведнъж, защото и добрият ритъм може да бъде проигран, ако се разпилеят. Една възможност, която на пръв поглед изглежда дребна, ще им донесе много повече, отколкото ще очакват. Така Стрелците ще имат ден, в който наистина ще отметнат куп работа и ще си кажат, че светът най-сетне работи с тях, а не срещу тях.

Козирог

Козирозите ще се опитат да направят от вторника подреден и ефективен ден, но ще има моменти, в които ще се чувстват като човек, който бута тежка каруца по нагорнище. Нищо няма да е чак толкова драматично, ала дребните пречки ще се натрупват и ще ги държат нащрек през почти цялото време. Те ще искат да довършат важните неща спокойно, а реалността ще им сервира по някое отклонение точно когато са се настроили за права линия.

По-умно ще е да не поемат и чуждите задачи на гръб, защото така само ще утежнят собствения си ритъм. Един момент на откровена умора ще им покаже, че не е нужно винаги да бъдат бетонът, върху който стъпват всички останали. Така Козирозите ще минат през вторника достойно, ако си позволят и по-голяма пауза.

Водолей

Водолеите ще подхванат вторника с повече идеи, отколкото търпение, а това веднага ще им придаде онзи жив, леко непредсказуем ритъм, който толкова им отива. Някаква ситуация, започнала уж на шега или с нищо особено, може да се окаже по-важна, отколкото изглежда на пръв поглед. Вдъхновението им ще идва на приливи и ако го хванат навреме, могат да превърнат нещо дребно в нещо много обещаващо.

По-добре ще е да не подценяват малките възможности и да не ги отминават с мисълта, че са просто моментен каприз. Един разговор ще отвори пред тях вратичка към нова идея, която ще се окаже полезна далеч отвъд рамките на деня. Така Водолеите ще си тръгнат с усещането, че въздухът около тях е станал по-свеж.

Риби

Рибите ще започнат вторника с надеждата, че ще бъде по-мек от понеделника, но вътрешно ще усещат, че нещо не им пасва и че ритъмът им е леко накриво. Първите часове ще ги накарат да се чувстват сякаш са стъпили в чужди обувки — всичко ще е възможно, но нищо няма да е истински удобно. Това ще направи дори дребните неща по-досадни, отколкото са, а те лесно ще ги преживяват по-дълбоко от необходимото. По-разумно ще е да не си измислят черни сценарии за всяко малко разклащане и да не приемат моментния дискомфорт като голяма присъда.

Една навременна помощ от по-прагматичен човек ще ги върне в правилната лента, макар да не им хареса как е поднесена. Така Рибите ще успеят да преживеят вторника далеч по-добре, ако не позволят на чувствителността да ги води за носа.