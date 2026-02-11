Таро хороскоп за 12 февруари

Научете какво ви очаква този четвъртък, 12 февруари 2026, според зодията.

Карта таро за четвъртък за Овен: Тройка пентакли, обърната

Овни, запретнете ръкави и се включете. Вашата дневна карта таро е обърнатата Тройка Пентакли, което показва пропуснати стъпки поради слаба основа.

На 12 февруари от вас се изисква лидерство. Ако имате идея, която може да подобри живота или начина, по който се правят нещата, споделете я. Бъдете гъвкави с входящите предложения, но вземете предвид нуждите на всеки и правете компромиси, за да накарате нещата да работят по-добре.

Четвъртъчна карта таро за Телец: Крал на чашите

На 12 февруари искате да бъдете от хората, които се стремят да вършат нещата по услужлив и търпелив начин.

Кралят на купите е за дипломация, а това изисква да се види цялостната картина. Помислете за другите и как те възприемат посланието, което споделяте. Обмислете въздействието на думите си и проявете състрадание.

Четвъртъчна карта таро за Близнаци: Справедливост

Близнаци, нямате нищо против да проведете труден разговор. Всъщност вярвате, че винаги е най-добре да поемете отговорност за себе си.

На 12 февруари, картата таро „Справедливост“ ви кани да говорите честно и открито за това, което смятате за справедливо. Поставете си границите и нуждите, когато говорите с другите. Бъдете ясни относно действията и очакванията си.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Четири жезли

На 12 февруари искате да изпитате всички предимства на безопасния и сигурен домашен живот.

Вашата дневна карта таро, Четворката жезли, представлява стабилност и как вашият дом ви осигурява усещане за комфорт. Рак, не чакайте да изградите живота, който искате за себе си.

Таро карта за четвъртък за Лъв: Смърт

Картата Таро „Смърт“ показва, че една ситуация свършва и друга започва. Вие сте в позиция да започнете отначало и е добре да го приемете.

На 12 февруари си представете какво се надявате да ви донесе бъдещето. Наистина оставете образа да се оформи в съзнанието ви. Животът ви е в движение и е време да проправите пътя напред.

Картата таро за четвъртък за Скорпион: Пет жезли, обърната

Споровете могат да бъдат както продуктивни, така и неприятни. За щастие, Скорпиони, ти решаваш колко дълго трябва да продължи един.

На 12 февруари, Петицата на жезлите, обърната, означава край на несъгласие. Ще откриете как бързо да преместите ситуацията от конфликт към разрешаване. Настъпва мир и животът се връща към хармония.

Четвъртъчна карта таро за Стрелец: Обесеният мъж, обърната

Животът най-накрая продължава напред, Стрелец. Обесеният мъж, обърнат, е карта таро за нетърпение и чувство на застой; въпреки това, на 12 февруари, откривате какво движи стрелките напред.

Вселената се намесва в целите, които сте започнали да оформяте. Чувствате се по-контролирани в живота си. Остава малко място за желания, защото мечтите ви се сбъдват.

Картата таро за четвъртък за Козирог: Деветка жезли, обърната

Миналото не е нужно да ви определя, освен ако не го искате, Козирог. На 12 февруари осъзнавате колко далеч сте готови да стигнете и какви са вашите ограничения. Деветката жезли, обърната, представлява загуба на емоционална енергия, оставяйки ви в деликатна ситуация.

Когато възникнат проблеми, запитайте се как планирате да се справите с тях. Вашият подход към конфликта в началото може да определи нивото ви на успех.

Четвъртъчна карта таро за Водолей: Кралица на чашите

Не е задължително да ти се казва какво да правиш. Имаш вътрешен компас по някаква причина.

На 12 февруари вашите вътрешни мисли водят пътя ви. Дамата на купите символизира вашата интуиция и как тя ви помага да вземате мъдри решения. Позволете си да станете по-интроспективни днес. Отделете време за тих размисъл.

Четвъртъчна карта таро за Риби: Седем жезли

По-смели сте, отколкото осъзнавате, Риби. На 12 февруари Седемте жезли означават силна позиция и желание да кажете това, което трябва да бъде казано. Вие сте смели, дори и да не се чувствате така.

Докато се стремите да преодолявате препятствия, откривате как предизвикателствата може да изглеждат непреодолими, но след като сте взели решение да успеете, вие го правите.