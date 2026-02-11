Велико! Лора Христова донесе втори медал за България от Зимните олимпийски игри 2026

Младата българска биатлонистка Лора Христова направи перфектното състезание и спечели бронзов медал за България в дисциплината 15 км индивидуално при жените на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина! Тя финишира с безгрешна стрелба - 20 от 20, за да финишира първа и да поведе във временното класиране. Малко по-късно българката отстъпи две места, но остана в топ 3, за да донесе втори медал на България от Игрите в Милано/Кортина.

Лора Христова спечели олимпийски медал в биатлона в Милано/Кортина

Лора Христова бе изпреварена единствено от французойките Жулия Симон и Лу Жанмоно, които допуснаха съответно една и две грешки. Те компенсираха наказанията си с по-бързо ски бягане от Лора, която в крайна сметка финишира на 1:04.5 мин. от олимпийската шампионка Симон и на 53.1 сек. от втората Жанмоно.

"Много съм щастлива, през цялото време имах информация коя се движа. Гледах да не мисля за това, да се фокусирам върху състезанието, върху стрелбата, мислех само как да изпълнявам правилно елементите от стрелбата и техниката в бягането", заяви Лора Христова веднага след финала, още докато състезанието бе в ход.

"Голямата изненада за деня": така коментаторите на терен определиха представянето на 22-годишната Лора Христова, която направи най-силното състезание в живота си в точния момент - на най-големия спортен форум. Това е осми медал за България от зимни олимпийски игри в цялата история, както и втори от настоящата Олимпиада - след медала на Тервел Замфиров.

Иначе олимпийският медал на Лора е трети за българския биатлон - след златото на Екатерина Дафовска от Нагано 1998 и бронза на Ирина Никулчина от Солт Лейк 2002. Любопитното е, че именно Дафовска ще награди Лора Христова на церемонията по награждаване на Зимните олимпийски игри.

Във вчерашния ден Благой Тодев също записа силно класиране за България в биатлона. Състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано/Кортина ще продължат в петък (13 февруари) с мъжкия спринт на 10 километра, който е предвиден за 15:00 часа българско време.